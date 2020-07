Cité des Entrepreneurs. Sandra Chalinet : "Sur Marseille et le territoire d’Euroméditerranée, l’ascenseur social n’est pas mort"

Accueil > Aix Marseille > Economie > Cité des Entrepreneurs. Sandra Chalinet : "Sur Marseille et le territoire (...)

La Cité des Entrepreneurs d’Euroméditerranée, en compagnie de deux autres associations : Sport dans la Ville et Marsail, a permis à dix collégiens et lycéens, âgés de 12 à 19 ans, du quartier de Frais Vallon (13e arrondissement de Marseille), classé prioritaire de la politique de la Ville, de découvrir la navigation sous la barre du skipper marseillais Christopher Pratt. L’occasion pour eux d’embarquer pour la première fois sur des voiliers et découvrir quelques-uns des métiers de la mer, au contact direct de grands sportifs et entrepreneurs. Sandra Chalinet, présidente de la Cité des Entrepreneurs d’Euroméditerranée, nous décrit l’initiative et nous présente les actions de son association sur le thème de l’emploi et la formation.

L’un des deux voiliers du navigateur marseillais Christopher Pratt et son équipe, lundi 20 juillet 2020, avec à bord les jeunes collégiens et lycéens du quartier de Frais-Vallon, dans le cadre de la manifestation organisée par la Cité des Entrepreneurs. (Photo Juliette Réouven)

Cette journée en mer du 20 juillet était organisée dans le cadre du dispositif : « L’Entreprise sur le terrain ». Il permet, depuis les derniers mois, à des collégiens et lycéens habitant Frais-Vallon et étudiant dans plusieurs établissements scolaires marseillais : Versailles, Belle de Mai, Izzo, de participer à une série d’événements pour rencontrer directement, sur leur lieu de travail, des entrepreneurs en pleine action. « Le but de cette journée à bord des deux voiliers barrés par Christopher Pratt et son équipage était de montrer aux jeunes comment pouvoir accéder à plusieurs métiers de la mer », explique Sandra Chalinet qui précise : « Nous nous sommes associés pour organiser cette opération à l’association : Sport dans la Ville, qui nous a servi de relais. Quatre actions sont menées cette année dans le cadre du dispositif, dont cette dernière, avec l’association : Marsail, dirigée par Christopher et sa femme. Je peux vous décrire que les jeunes sont tous arrivés très timides, le matin, car pratiquement aucun n’était déjà monté sur un voilier. A la fin de la journée, ils sont tous repartis en disant qu’ils voulaient être de futurs skippers ! » Créée en 2000, La Cité des Entrepreneurs d’Euroméditerranée met en place différentes actions destinées « à faciliter les échanges, accueillir, informer, établir des passerelles entre les entreprises », installée sur le périmètre d’Euroméditerranée, le grand projet de renouvellement urbain et de développement économique sur Marseille, autour de son Grand port maritime de Marseille. L’ association, impulsée au départ par la Chambre de Commerce et d’Industrie Aix Marseille Provence (CCIAMP) et l’Établissement public d’aménagement Euroméditerranée (EPAEM), a pour principal objectif de dynamiser la zone en proposant des actions pour fédérer et aider les entreprises déjà présentes, ou souhaitant s’y installer. Dans ce but, elle s’intéresse à de nombreuses questions au rang desquelles la nouvelle mobilité en termes de transports à impulser, l’emploi et la formation sous l’angle des besoins en recrutement de ses adhérents, enfin l’innovation technologique.

« Savoir faire profiter de tous les chantiers et emplois que ces entreprises portent en elles, dans les domaines les plus variés »

L’association regroupe aujourd’hui 250 entreprises pour aller ensemble et davantage droit au but. « L’initiative du 20 juillet est un exemple des actions que nous menons régulièrement, indique Sandra Chalinet avant de préciser qu’à chaque fois, notre démarche est de créer des synergies afin que nos entreprises adhérentes puissent s’implanter toujours plus sur le territoire marseillais, métropolitain, euro-méditerranéen. Nous sommes là pour signifier au plus grand nombre d’habitants, sur Marseille et sa région, qu’il faut savoir profiter de tous les chantiers et emplois que ces entreprises portent en elles, dans les domaines les plus variés. Nous comptons dans notre association de très grandes sociétés, CMA-CGM, par exemple, comme des moyennes et plus petites entreprises. Dans le domaine spécifique du recrutement, notre rôle est de mettre en relation, tout au long de l’année, les services des Ressources Humaines des entreprises avec les demandeurs d’emplois, de stages, jobs d’été. » Un autre événement « Med’Innovant » créé par La Cité, résume bien l’esprit voulu par l’association. La présidente développe : « C’est un concours annuel d’où sont issus des lauréats portant des projets autour de la mobilité, de l’accessibilité, sur le thème de la ville durable et intelligente. Des projets qui doivent s’adresser à la fois aux clients et aux salariés des entreprises. Ce concours doit faire émerger des solutions innovantes, avec des expérimentations sur le territoire même et l’idée de regrouper emploi et formation. » L’initiative a permis de booster, les dernières années, le développement de plusieurs start-up, PME et PMI locales, comme le développement d’applications novatrices pour les téléphones portables.

« Nos aspirations sont d’impulser un maximum d’interactions entre les entreprises et les citoyens »

« Il faut savoir casser une certaine image de ce grand quartier d’affaires auprès de la population, poursuit Sandra Chalinet, Euroméditerranée, ce n’est pas que des chantiers, des grandes tours et immeubles qui poussent et montent depuis les dernières années. C’est aussi et surtout des emplois qui sont créés, proposés, ici même, sur notre territoire. Aujourd’hui, le plus important est de savoir donner les meilleures informations à l’adresse des jeunes, via de telles opérations d’entraides et de collaborations poussées entre les entreprises afin de faciliter la formation et le recrutement. Avec les nouveaux projets articulés autour d’Euromed 2, nous entendons nous montrer de plus en plus actifs dans ce sens. » Parmi les autres manifestations organisées par la Cité des Entrepreneurs, le « Village de la mobilité », qui s’installe une fois par an sur le Vieux-Port, se propose de donner les informations concernant les offres de services du territoire métropolitain en termes de transports, mobilité alternative, modes de déplacements innovants… sous la forme de stands, démonstrations, jeux.

« Nos aspirations sont d’impulser un maximum d’interactions entre les entreprises et les citoyens, insiste Sandra Chalinet, de faire se connecter le territoire avec des gens devenus de grands acteurs de la société civile, qui donnent envie, en tant que personnalités inspirantes. La redynamisation urbaine, à l’image des logements qui se construisent sur le Boulevard de Dunkerque, à Marseille, est en route. Il est désormais important de faire passer un message pour Marseille et son territoire : l’ascenseur social n’est pas mort. Nous entendons le prouver en faisant témoigner auprès des jeunes, demandeurs d’emploi, des gens qui ont réussi à concilier travail et passion. Il existe, sur le périmètre d’Euroméditerranée, un grand nombre de métiers liés au tourisme, au port. Et de nombreux jeunes vivant dans les quartiers, autour, ne sont pas loin de ces métiers. Ils leur manquent souvent des clés, contacts, pour avoir accès aux bonnes formations afin d’y accéder. » Elle conclut, toujours sur une note très optimiste : « Nous avons beaucoup de chantiers en cours et futurs, d’énormes débouchés en termes de recrutement sont là. »

Le grand salon pour l’emploi « Euromédtier » fixé au 27 octobre 2020

Comme chaque année, la Cité des Entrepreneurs d’Euroméditerranée organise à la rentrée son grand salon « en faveur du retour à l’emploi et de la connaissance du tissu économique de la zone Euroméditérannée. » Avec plus de 12 000 visiteurs en moyenne sur chaque édition, la manifestation présente au grand public les métiers, profils et carrières privilégiées par les entreprises installées sur le territoire d’Euroméditerannée, ainsi que les postes à pourvoir. Durant la journée, les demandeurs d’emploi et les acteurs économiques du périmètre se rencontrent, et de nombreuses candidatures à des postes peuvent s’effectuer en direct. Des ateliers d’accompagnement à la recherche d’emploi et des conférences thématiques sont encore proposés aux visiteurs. La date du salon a été fixée au 27 octobre prochain, dans les locaux du « World Trade Center Marseille Provence ». Le thème phare choisi pour cette 13e édition sera les métiers du BTP.

