Club de l’immobilier Aix-Marseille Provence : une présidence à 5 têtes et une Maison à venir

Accueil > Aix Marseille > Economie > Club de l’immobilier Aix-Marseille Provence : une présidence à 5 têtes et une (...)

La nouvelle présidence, collégiale, du Club de l’immobilier Marseille Provence (Photo Sébastien Rennucci studio)

Une année qui débute fort avec un voyage à Dakar qui a eu lieu du 5 au 7 février 2020, visant à faire découvrir les opportunités qui s’offrent à l’industrie immobilière française, les Assises, l’engagement auprès de Manifesta 13 les 10 ans des Business Game. cette coprésidence collégiale qui entend s’inscrire dans la continuité des actions engagées depuis plusieurs années par le Club avec des visites de chantiers, des petits déjeuners, la Journée et la Nuit de l’Immobilier. Mais aussi, une grande nouveauté, l’installation dans une Maison du club de l’Immobilier, un lieu dédié aux membres et aux partenaires. Les coprésidents expliquent de fait le mode de fonctionnement qui se met en place. Ainsi, Dephine de France, en charge de la communication et des relations avec la presse avance : « Chef d’entreprise, je suis convaincue de la force du collectif, de sa capacité à démultiplier les énergies, surtout quand la complémentarité s’invite dans la réflexion. Appliquée à un club où l’engagement et l’envie permettent de déplacer les montagnes, la collégialité a plus que jamais du sens ». Stéphanie Martel-Reison, en charge des relations internes poursuit : « Cela fait 14 ans que ce club m’offre partage, échanges, richesses. Engagée dans différentes commissions je suis fière aujourd’hui d’apporter ma pierre à l’édifice en tant que coprésidente et de pouvoir contribuer aux idées nouvelles portées par cet acteur devenu incontournable ». Guillaume Béan, en charge des finances : « Notre vision collégiale porte une ambition, celle d’accentuer le partage avec nos membres et nos partenaires. Nous voulons que ce Club soit le leur, qu’ils puissent en être acteur et consommateur, qu’il soit le reflet de leurs idées et réflexions, pour que nous portions tous ensemble la parole du secteur de l’immobilier sur notre territoire ». Jérôme Dentz, en charge des commissions et actions du Club considère : « Tout seul on va plus vite ensemble on va plus loin. Ce Club, son esprit, sont en phase avec le sens que je donne à mon engagement au sein de la filière immobilière pour promouvoir le rayonnement de notre territoire ». Pour Guillaume Pellegrin, en charge des relations extérieures : « Notre présidence collégiale, fondée sur notre complémentarité, va nous permettre d’élargir notre action et d’accroître la représentativité du Club. Participer à cette aventure est un engagement quotidien et nous sommes convaincus que ce mode de gouvernance fera grandir le club ». Un Club qui souhaite se trouver un toit ce qui n’est pas forcément une mauvaise idée lorsque l’on est dans l’immobilier. Un lieu qui entend être une véritable "Maison du Club", un espace convivial où il sera possible de travailler mais aussi de se détendre. Les membres pourront donner des rendez-vous, venir travailler ou tout simplement prendre un verre autour d’un bar. La Maison accueillera également certains événements. L’espace recherché devrait pouvoir accueillir 80 personnes. Les apéros débats du Club, lancés prochainement, devraient y être organisés. Le club de l’immobilier Marseille Provence regroupe, entre les membres et les partenaires, une centaine de professionnels de la métropole liés à l’acte de construire. Le recrutement de nouveaux membres passe par le parrainage et la cooptation. Le processus classique veut que, dans un premier temps, on soit partenaire. Cela permet de connaître le club, son esprit, ses valeurs. Selon son implication le partenaire peut être coopté par les membres et être proposé comme nouveau membre par son parrain lors d’une candidature en bureau.

Michel CAIRE