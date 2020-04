Collectif du 5 novembre - Noailles en colère : "A Marseille, on déloge même les chats"

Accueil > Aix Marseille > Société > Collectif du 5 novembre - Noailles en colère : "A Marseille, on déloge même (...)

« La Mairie de Marseille a envoyé récemment aux services sociaux et aux hôteliers hébergeant les personnes délogées un courrier leur annonçant qu’elle ne paiera plus les frais de garde pour les animaux de compagnie. Jusqu’à présent, ces frais s’élevaient aux alentours de 300 euros par mois selon les hôtels, une taxe conséquente que les familles devraient donc désormais payer de leurs poches. Faute de quoi les animaux seront envoyés à la SPA (un service également payant) pour adoption, et euthanasie s’ils ne trouvaient pas preneurs ! La Mairie annonce également ne plus vouloir payer les frais de parking. Selon nos estimations, ces annonces permettraient de réaliser une économie de l’ordre de 15 000 euros par mois au maximum, une somme ridicule pour la seconde ville de France, un lourd tribut pour les familles délogées », dénonce le Collectif du 5 novembre - Noailles en colère dans un communiqué publié sur son compte facebook