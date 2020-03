Accueil > Sports > Comment l’OM gère le coronavirus

(Photo archives Guillaume Ruoppolo/Wallis.fr)

Les supporters n’ont pas pris la route vers Montpellier ce matin et les joueurs sont au repos jusqu’à mardi. La progression du coronavirus a bouleversé le calendrier de la Ligue 1 et le programme des clubs professionnels. Les Olympiens se sont entraînés hier après-midi, veille de match comme prévu. Ils sont ensuite rentrés chez eux et ils ont retrouvé leur famille. La direction du club a pris plusieurs mesures sanitaires pour tous les salariés. Les joueurs ont un suivi médical, le centre d’entraînement de La Commanderie a été sanctuarisé, le télétravail a été mis en place pour la majorité des collaborateurs. L’équipe continuera à s’entraîner quatre jours la semaine prochaine, de mardi à vendredi, afin de maintenir le niveau athlétique des joueurs et d’être prêt si la Ligue 1 reprend le 15 avril. C’est le souhait des joueurs qui veulent exercer leur métier et des supporters qui attendent avec impatience le Classico, OM-PSG, reporté à une date ultérieure.

Gilbert DULAC