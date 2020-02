Concert caritatif du Gouverneur militaire de Marseille le 14 février à 19 heures au Dôme

Accueil > Culture > Musique / Opéra > Concert caritatif du Gouverneur militaire de Marseille le 14 février à 19 (...)

Fort du succès de la 1ère édition au printemps 2019, le 2e concert du Gouverneur Militaire de Marseille aura lieu le vendredi 14 février 2020 à 19heures au Dôme à Marseille. Cet événement à vocation caritative permet de mener à bien deux missions qui sont chères aux armées : renforcer le lien avec la société civile, le lien « Armée/Nation » et soutenir ses blessés et ses familles endeuillées par la mort au combat d’un des leurs. La disparition de 13 militaires en opération au Mali en novembre dernier rappelle que « l’engagement des armées sur les théâtres d’opérations extérieures n’est pas sans risque ». Témoins de cet engagement, les 562 noms inscrits sur le Monument aux morts pour la France inauguré à Paris le 11 novembre 2019 par le Président de la République « forcent la reconnaissance et motivent le soutien de tous envers ceux qui voient leur vie bouleversée : familles endeuillées et militaires blessés en opérations, physiquement ou psychiquement. » Les risques, au service de la France, auxquels s’exposent les militaires justifient « ce souci de "prendre soin" et d’accompagner d’une manière particulière ceux qui ont été touchés dans l’exercice de leur mission. » Le général François Lecointre, chef d’Etat-major des armées le souligne : « Le courage et l’abnégation dont font preuve chaque jour les soldats qui mettent leur vie en danger pour nous protéger sont un exemple pour nous tous. » L’organisation de ce concert caritatif est l’occasion d’un véritable témoignage de solidarité et de fraternité. L’intégralité des bénéfices de la soirée sera reversée à l’ADO, Association pour le développement des œuvres d’entraide dans l’armée. L’ADO est au cœur de « lentraide Défense » et coordonne les acteurs qui agissent pour l’accompagnement, la rééducation et la réinsertion. La première édition avait permis de récolter plus de 25 000 euros. Ambassadrice des troupes aéroportées à l’international, la musique des parachutistes de l’Armée de Terre est à l’affiche de cette deuxième édition. Point d’orgue du spectacle, les quarante musiciens seront rejoints sur la grande scène du Dôme de Marseille par les petits chanteurs de la Major, chœur d’enfants de Marseille : une rencontre originale, un répertoire varié et un clin d’œil obligé à la date du 14 février.

Réservation exclusivement sur Billetweb.fr.

Adulte (12 ans et +) : 10 € - Enfant (- 12 ans) : 5 € - Gratuit pour les - 5 ans - Possibilité de don en ligne