Accueil > Ailleurs > Economie > Concours Natur’Tech 2020 : les 8 lauréats dévoilés

Du produit phytosanitaire d’origine naturelle au robot agricole en passant par une plateforme logicielle d’analyse de données faisant appel à l’intelligence artificielle au service des agriculteurs, le palmarès 2020 représente un condensé de projets d’innovation pour répondre aux besoins d’une agriculture plus saine et durable.

Remise des prix aux lauréats du concours Natur’tech 2020 (Photo DR/ NT)

L’édition 2020 du concours Natur’Tech, le concours des solutions innovantes pour une agriculture plus naturelle et durable organisé par le pôle Innov’Alliance (Avignon/Grasse/Lyon), s’est achevé au mois d’octobre par la réunion du jury final et l’annonce des lauréats lors d’une cérémonie de remise des prix sur le salon Med’Agri6-online à la Chambre d’Agriculture de Vaucluse en présence d’André Bernard, président de la Chambre Régionale d’Agriculture Provence-Alpes-Côte d’Azur. Sur les très nombreux dossiers reçus encore pour cette édition 2020, 12 ont été sélectionnés par le jury technique pour pitcher devant le Jury National. Sous la présidence de Gilles Fayard, Directeur Général d’Innov’Alliance, le Jury National de Natur’Tech a récompensé les innovations suivantes :

Interra Pro- Chaponnay (69) ● Biomede- Villeurbanne (69) ● Le Chemin des Mûres- Saint-Vincent de Mercuze (38) ● RGX Systems- Valbonne (06) ● Vegetal Grow Development- Châteaurenard (13) ● Naïo Technologies- Escalquens (31) ● AkiNaO- Perpignan (66) ● Sun’Agri- Lyon (69)

• 1er prix - Crédit Agricole Alpes Provence - Cap Innov’Eco

Interra Pro, pour son innovation Nexy, un produit phytosanitaire d’origine naturelle à base d’une souche de levure Candida oleophila qui permet de protéger les fruits à pépins récoltés pendant la phase de stockage en station. L’entreprise remporte une dotation de 5 000€.

• 2e prix -Naturex part of Givaudan

Biomede propose à ses clients agriculteurs, en particulier viticulteurs, une solution basée sur la mise en place de plantes hyper accumulatrices pour retirer naturellement les métaux et en particulier le cuivre et régénérer leurs sols. L’entreprise remporte une dotation de 1 500€ et une mise en relation avec les équipes de « Connect

to win » et « Open innovation Givaudan ».

• 3e prix - Obratori, L’Occitane Innovation Lab

Le Chemin des Mûres invente la logistique moderne de distribution des produits locaux en apportant des technologies numériques capables d’organiser automatiquement la mutualisation des livraisons entre producteurs pour une meilleure massification des transports associé à des distances courtes. L’entreprise bénéficie de 5 demi-journées d’accompagnement et conseils avec des experts juridiques,

financiers, marketing et communication et 6 mois de résidence pour le porteur de projet dans l’openspace d’Obratori à Marseille.

• Prix Spécial Jeune Pousse - La French Tech Grande Provence

RGX Systems met l’intelligence artificielle au service des viticulteurs grâce à des caméras intelligentes embarquées sur des agroéquipements. La startup a développé une plateforme logicielle d’analyse de données permettant de détecter de manière objective et exhaustive les maladies de la vigne. L’entreprise remporte un programme d’accompagnement de la French Tech Grande Provence avec des experts métiers lors de 3 rendez-vous de 3 heures chacun et du mentorat.

• Prix Thématique « Optimisation des teneurs en molécules d’intérêt » Arkopharma

Vegetal Grow Development propose des produits et services de pilotage intelligent de la lumière au service de la croissance optimale des plantes. L’entreprise remporte une dotation de 500€ ainsi qu’une mise en relation avec les équipes

techniques d’Arkorpharma.

• Prix Thématique « Robotisation / Pénibilité » Bonduelle

Un robot agricole polyvalent autonome © Naïo Technologies

Naïo Technologies, pour la nouvelle génération d’Oz, un robot agricole polyvalent autonome destiné aux petits maraîchers diversifiés, producteurs de semence et toutes autres cultures spécialisées. L’entreprise remporte une dotation de 500€ ainsi qu’un échange avec les équipes techniques de Bonduelle et un accompagnement sur 2 demi-journées.

• Prix Thématique « Protection des cultures » Groupe Perret

AkiNaO a développé deux produits naturels valorisant une ressource durable et locale, l’Inule visqueuse : un extrait naturel aux propriétés antifongiques et un support de culture de type paillis végétal. L’entreprise remporte une dotation de 500€ ainsi qu’un échange avec les équipes techniques du groupe Perret et un accompagnement (suivi technique, essais, accompagnement technique).

• Prix Thématique « Adaptation au changement climatique » Pink Lady

Sun’Agri propose un système de persiennes agricoles équipées de panneaux photovolataiques mobiles et intelligents dont le pilotage intègre les données de croissance optimale des plantes. L’entreprise remporte une dotation de 500€ ainsi qu’un échange avec les équipes techniques de Pink Lady et un accompagnement.

Lauréats et jury Natur’Tech 2020

Un grand bravo mérité aux innovations qui n’ont pas eu la chance de monter sur le podium mais qui ont fortement séduit les membres du Jury Technique et du Jury Final :

Apidae PollExpert, Cofram, FarmLEAP, La Pousseraie. En complément de leur prix, les 8 lauréats du concours bénéficient dès à présent d’une adhésion gratuite de 6 mois au pôle Innov’Alliance avec l’accès à l’ensemble de ses services, de son écosystème et de l’accompagnement à l’innovation et à la croissance pour développer leurs solutions. Ils ont également l’opportunité d’utiliser la marque Natur’Tech associée à leur innovation et bénéficieront d’une mise en avant de leurs produits et services sur les événements d’Innov’Alliance. Créé en 2018 et initialement connu sous le nom de Smart Agri Food, le concours s’élargit aux 4 filières du pôle Innov’Alliance et devient, en 2020, Natur’Tech. Ce concours national, organisé par le pôle, vise à valoriser les innovations technologiques et digitales en faveur d’une agriculture plus durable et naturelle. En 2018, Smart Agri Food a été un véritable tremplin pour des start-up lauréates qui aujourd’hui, sont des entreprises reconnues dans le secteur de l’innovation et du végétal : Ombrea (production d’ombrières), SunOLeo (culture d’algues), Panjee (transparence de l’information sur les produits). Parmi les partenaires de ce concours : Bayer Crop Science, Bonduelle, Crédit Agricole Alpes Provence, French Tech Grande Provence, L’Occitane, Naturex/Givaudan, Perret, Pink Lady

A propos d’Innov’Alliance : Pôle de compétitivité de la Naturalité, Innov’Alliance accompagne la transition écologique et technologique de l’Agriculture au service de 4 filières durables : Alimentation, Cosmétique, Ingrédients santé & compléments alimentaires, Parfums & Arômes. Le pôle représente un écosystème de plus de 400 membres (entreprises, acteurs de la recherche, organismes de formation) qui soutient l’innovation et le développement des entreprises du quart Sud-Est de la France (Auvergne-Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d’Azur) sur toute la chaîne de valeur, de la graine aux produits finis.

La rédaction