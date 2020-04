Confinement. Semaine Sainte 2020 - Haydn : "Sept paroles du Christ en croix" version au piano interprétée par Philippe Gueit

Accueil > Culture > Musique / Opéra > Confinement. Semaine Sainte 2020 - Haydn : "Sept paroles du Christ en (...)

Philippe Gueit au piano (Photo capture d’écran)

Tous les soirs de la Semaine Sainte 2020, Philippe Gueit a proposé d’écouter en quatre épisodes la version pour piano des "Sept paroles du Christ en croix" de Joseph Haydn, enregistrée à domicile... -Mardi 7 avril : Introduction et parole 1 -Mercredi 8 avril : Parole 2 et parole 3 -Jeudi 9 avril : Parole 4 et parole 5 -Vendredi 10 avril : Parole 6, parole 7 et tremblement de terre.

