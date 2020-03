Confinement : l’Institut du monde arabe lance #LImaALaMaison, une programmation culturelle en ligne

Accueil > Culture > Expositions > Confinement : l’Institut du monde arabe lance #LImaALaMaison, une (...)

© IMA

Pour soutenir toutes celles et tous ceux qui sont confinés chez eux durant l’épidémie de Covid-19, et en relai de l’opération "Culture chez nous" du Ministère de la culture, l’Institut du monde arabe se virtualise et met en place #LImaALaMaison, une programmation spéciale sur son site et les réseaux sociaux ; spectacles, conférences, playlists, conseils de lecture, DJ sets, gastronomie, activités pour les enfants ... chaque jour pendant le confinement, l’IMA propose un nouveau contenu à lire, regarder ou écouter, seul ou en famille, pour découvrir le monde et la culture arabe, et voyager sans quitter son domicile. L’Institut a également ouvert ses plateformes, à cette occasion, à des artistes souhaitant partager leurs créations.

Ces propositions quotidiennes sont diffusées sur les comptes Facebook, Instagram et Twitter de l’Institut.