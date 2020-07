Conseil de territoire du Pays d’Aix : après l’installation, les premières décisions

Accueil > Aix Marseille > Politique > Conseil de territoire du Pays d’Aix : après l’installation, les premières (...)

Conseil de territoire du Pays d’Aix (Photo Pays d’Aix)

Après l’installation de la nouvelle assemblée qui a élu son président et ses vice-présidents le 15 juillet dernier, cette deuxième séance a été l’occasion pour le nouveau Conseil de Territoire d’aborder les premières décisions du mandat. Au volet finances, la révision de plusieurs opérations d’investissement est à l’ordre du jour et concerne en outre la ligne TER Aix-Marseille, le Technopole de l’Arbois, le pôle Yvon Morandat et le CFA. Au chapitre habitat, 61 aides directes à la personne, pour un montant total de 182 500 €, doivent être versées dans le cadre du dispositif destiné aux primo accédants. Par ailleurs, afin de soutenir la production de logement social sur le territoire, des conventions de financement doivent être approuvées pour un montant global de 3 370 404 € qui recouvre 12 opérations, soit 331 logements locatifs sociaux. En matière de politique de la ville, il est proposé aux élus que des subventions soient attribuées aux associations du Pays d’Aix qui œuvrent dans le champ de la prévention de la délinquance, pour un montant total de 273 541 €, pris en charge sur l’EST du Pays d’Aix. Les rapports suivants aborderont des dossiers relatifs à l’urbanisme, aux opérations d’aménagement et aux zones d’activité avec par exemple l’approbation du programme de travaux pour la réhabilitation de la partie ouest du chemin des Piboules de la ZA de l’Ensoleillée à Aix-en-Provence(montant : 1 140 000 €). Les élus se pencheront aussi sur l’extension de la ZAE de la Pile (St-Cannat), ou encore sur la commercialisation des ZAC de la Bertoire 2 (Lambesc) et des Vergeras (Saint-Estève-Janson). Le versement de plusieurs subventions, inscrites dans le domaine du développement économique, doit être approuvé par les élus. Les champs relèvent de la stratégie numérique, de l’entrepreneuriat, de la création d’entreprises, ou encore de l’insertion et l’emploi, secteur dans lequel 17 opérateurs du Pays d’Aix devraient bénéficier d’une enveloppe de 533 000 €. D’autre part, le Pays d’Aix aide les associations à caractère agricole, afin de promouvoir l’agriculture locale et les produits du terroir. À ce titre, il est proposé de verser 11 subventions pour un montant de 30 900 €. Par ailleurs, la Chambre d’Agriculture des Bouches-du-Rhône sollicite le Territoire dans son projet d’accompagnement de cinq agriculteurs volontaires pour tester l’utilisation de broyats végétaux sur leurs cultures. Il est également proposé de continuer à soutenir les associations qui mènent à l’échelle du Pays d’Aix, des actions cohérentes avec sa politique de développement commercial et artisanal de proximité. Une enveloppe de 16 260 € est prévue à cet effet. Enfin côté sports et dans le cadre du Prodas, le Pays d’Aix poursuit son soutien, à hauteur de 90 300 € pris en charge sur son EST, au groupement d’employeurs « Objectif Plus Emploi », sur huit nouveaux contrats d’apprentissage pour des jeunes qui passeront leur diplôme d’éducateur sportif spécialisé en 2021.

Déchetterie : construction à Vauvenargues et relocalisation à Venelles

En 2015, il a été décidé de construire une déchetterie à Vauvenargues afin de pallier un manque pour les habitants. Pour cela, la commune de Vauvenargues doit transférer en pleine propriété à la Métropole Aix-Marseille-Provence, les terrains d’assiette du futur équipement. La déchetterie de Venelles, ouverte en 1998, est située près d’une zone commerciale. Sa desserte étant insuffisante face à la hausse de fréquentation, sa relocalisation a été envisagée à l’écart des zones urbaines. Pour cela, la commune de Venelles doit transférer des parcelles en pleine propriété à la Métropole Aix-Marseille-Provence (à titre gratuit conformément à la loi).

