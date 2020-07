Conseil municipal de Marseille : Michèle Rubirola tient sa première séance

Olivia Forti maire des 6/8, adjointe à la maire de Marseille (Photo P.M.-C)



Olivia Fortin, 4e adjointe (Printemps Marseillais), maire des 6/8, se félicite des 51 grands électeurs du Printemps Marseillais. « Des élections importantes parce que les sénateurs ont la capacité à porter les enjeux du territoire au niveau national » Évoque les différentes commissions, notamment la Commission d’Appel d’Offres marchés publics (CAO) : « Un endroit important qui nécessite de la rigueur et une étude avant d’attribuer des marchés, tout comme le sont les commissions et comme le seront les délégations. Car on a, à Marseille, beaucoup d’urgence et beaucoup d’enjeux ». Olivia Fortin a choisi d’être membre de la commission économie, finances et administration générale. Et à propos de finances, elle met en exergue la position de Marseille dans la métropole dont la présidence vient d’être reprise par Martine Vassal (LR). « Marseille est une réalité politique énorme,c’est la ville la plus importante de la métropole en ordre de taille et de nombre d’habitants. Ses enjeux sont donc à mettre en priorité et nous les porterons au sein de la métropole dans la manière où nous porterons la voix des Marseillais et les priorités de cette ville ». Elle aborde ensuite les indemnités des élus et le réglement intérieur du conseil municipal (...). Entretien









Jean-Marc Coppola, adjoint à la maire de Marseille (Photo Patricia Maillé-Caire)



Jean-Marc Coppola, 5e adjoint (Printemps Marseillais) est membre de la commission Culture et a pris « une option pour la délégation culture ». Il explique : « C’est une compétence régalienne de la Ville qui n’est pas à côté des autres mais transversale dans le sens que ce n’est pas que la gestion des lieux de diffusion culturelle, de créations, du patrimoine culturel de Marseille mais c’est aussi une activité liée à la citoyenneté, la démocratie, et l’éducation populaire qui en a bien besoin. Quand on voit le taux d’abstention encore très fort dans la ville et même dans le pays, on a besoin de permettre un accès plus important, beaucoup plus libre à la culture en termes d’émancipation, humaine. (...) J’ai bien bien l’intention, si la maire me confie cette délégation de faire rayonner Marseille (...) » Il entend notamment s’appuyer sur les actrices et les acteurs locaux de la culture « pour réfléchir ensemble » (...) Plus généralement, Il est question aussi pour Jean-Marc Coppola « de redonner du sens à l’action politique » avec notamment une remise sur pied des services publiques municipaux de proximité, d’un retour à des relations normales avec les partenaires (...) Entretien





Propos recueillis par Mireille BIANCIOTTO