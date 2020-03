Accueil > Aix Marseille > Economie > Coronavirus : Annulation des Nauticales de la Ciotat

Les exposants remballent et quittent le port de La Ciotat (Photo Philippe Mura)

Les Nauticales, premier salon méditerranéen référent de printemps, avec 200 exposants et plus de 500 bateaux à terre et à flot sur 30 000 mètres carrés d’exposition, n’auront pas lieu. En effet, la métropole Aix-Marseille Provence a officiellement annoncé que cette 18e édition, qui devait se tenir du 14 au 22 mars, est annulée « en application de l’arrêté du Ministère des Solidarités et de la Santé du 9 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 paru au Journal Officiel ». De fait, tout rassemblement mettant en présence de manière simultanée plus de 1 000 personnes est interdit sur le territoire national jusqu’au 15 avril 2020 et seuls les rassemblements indispensables à la continuité de la vie de la Nation peuvent être maintenus à titre dérogatoire par le représentant de l’État dans le département. En conséquence, la Métropole Aix-Marseille-Provence a demandé à son délégataire, Grand Pavois Organisation, « de se conformer à cette décision d’annulation. »