Coronavirus. Carte de France du déconfinement du vendredi 1er mai : Plusieurs départements reclassés

Accueil > Ailleurs > Politique > Coronavirus. Carte de France du déconfinement du vendredi 1er mai : (...)

Jérôme Salomon, directeur général de la santé (DGS), a dévoilé ce vendredi 1er mai, la carte de France provisoire du déconfinement (Photo Capture d’écran)

Le Pr. Jérôme Salomon, directeur général de la santé (DGS), a dévoilé ce vendredi 1er mai, la carte de France provisoire du déconfinement actualisée avec de nouvelles données. La nouvelle carte comporte désormais 32 départements rouges -contre 35 le jeudi 30 avril-, 28 orange -contre 30- et 41 verts -contre 36-. Santé Publique France a procédé ainsi à plusieurs modifications : les départements de l’Aisne (rouge à orange), du Calvados (orange à vert), du Cher (rouge au vert), de la Dordogne (orange au vert), du Lot (rouge au vert), de la Nièvre (rouge au vert), de l’Oise (vert à orange), du Tarn (orange au vert) et de la Haute Corse (rouge au vert) ont été reclassés.

Les critères d’évaluation reposent sur deux piliers : d’une part la « circulation active du virus », qui a fait l’objet d’une première carte (voir ci-dessous)...



...et d’autre part « la tension hospitalière sur les capacités en réanimation », illustrée sur une deuxième carte. Ce deuxième indicateur classe les régions (et donc les départements qui les composent) en fonction de la part des lits en réanimation habituellement ouverts qui sont aujourd’hui occupés par des malades du Covid-19 (un taux qui peut dépasser 100%, car des lits supplémentaires ont été créés pour faire face à l’épidémie). « Les départements appartenant à une région où les tensions dans l’offre de soins, et notamment en réanimation, restent importantes sont aujourd’hui classés en rouge. Car ce critère est fondamental, puisque le confinement ne peut se faire dans des bonnes conditions que si le système de santé, et tout particulièrement les professionnels de santé, sont capables de faire fonctionner les services dans des conditions proches de la normale », a déclaré le Pr. Jérôme Salomon ce vendredi 1er mai. Carte de la tension hospitalière ci-dessous.



La carte de synthèse ci-dessous, comporte 3 seuils, pour montrer l’évolution différentielle de l’épidémie en fonction des territoires :

En vert : les territoires dans lesquels les deux paramètres précédents sont au-dessous des seuils,

en orange : les territoires pour lesquels un ou deux paramètres sont dans les seuils intermédiaires,

en rouge : les territoires dans lesquels un paramètre est au-dessus des seuils définis.



Le 11 mai, il n’y aura que des départements verts ou rouges.

Le Pr. Jérôme Salomon annonce encore que bientôt la France serait "bicolore" avec le dernier critère sur les tests. Ce dernier devrait être dévoilé la semaine prochaine. « Tous les laboratoires sont en train de se mobiliser, tous les départements sont en train de renforcer leurs capacités, Notre objectif est d’avoir les données de capacité, non seulement de tests mais aussi de traçage des cas contacts, afin de démontrer aux autorités politiques notre capacité d’assurer la sécurité des Français à partir du 11 mai », précise le Directeur général de la santé.

Anna CHAIRMANN

Ces données, sont issues d’un système de recueil de données publiées quotidiennement sur le site data.gouv.fr.