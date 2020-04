Accueil > Sports > Coronavirus - Coupes d’Europe : L’UEFA gère la crise

Réuni hier en visio-conférence à Nyon, en Suisse, le Comité Exécutif de l’UEFA n’a pas acté la reprise de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa pour le mois d’août. Cela dépendra de l’évolution de l’épidémie. Le Slovène Alexander Seferin qui préside l’instance européenne encourage les pays à terminer les championnats nationaux suspendus. Il a annoncé que les places qualificatives pour disputer les compétitions la saison prochaine, seront attribuées au "mérite sportif" en cas d’arrêt des championnats. La procédure de sélection des clubs qualifiés pour la Ligue des Champions et pour la Ligue Europa sera basée sur des critères objectifs, transparents et non- discriminatoires. Si la Ligue 1 ne reprenait pas, l’OM serait qualifié pour disputer la Ligue des Champions sans passer par le tour préliminaire. Affaires à suivre de très près selon l’évolution de l’épidémie.

G.D.