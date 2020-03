Coronavirus "Covid-19" : "Il n’est pas justifié de prendre des mesures à l’encontre des animaux de compagnie"

Accueil > Ailleurs > Sciences > Coronavirus "Covid-19" : "Il n’est pas justifié de prendre des mesures à (...)

Il a été fait état dans la presse d’un chien à Hong Kong testé positif au virus Covid-19 à la suite d’une exposition proche de ses propriétaires qui étaient atteints du Covid-19. Si la présence de matériel génétique du virus Covid-19 a été montrée chez ce chien, il ne présentait en revanche aucun signe clinique de la maladie.

L’avis de l’Anses sur le Sars-CoV-2 (coronavirus Covid-19) et les animaux est très documenté et conclut notamment qu’à la lumière des connaissances scientifiques disponibles, il n’existe aucune preuve que les animaux de compagnie et d’élevage jouent un rôle dans la propagation du virus. Le site internet de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) mentionne ceci : « La propagation actuelle du Covid-19 est le résultat d’une transmission d’homme à homme. À ce jour, rien ne prouve que les animaux de compagnie puissent propager la maladie. Il n’est donc pas justifié de prendre des mesures à l’encontre des animaux de compagnie qui pourraient compromettre leur bien-être ».

source Ordre national des vétérinaires