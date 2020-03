Coronavirus-Covid-19 : La Région Sud institutionnalise une cellule de veille et d’actions

Accueil > Provence > Politique > Coronavirus-Covid-19 : La Région Sud institutionnalise une cellule de veille (...)

En prévision d’une épidémie plus vaste la Région Sud se dote d’une cellule de suivi permanente (Photo Franck Pennant)

Alors que 24 cas de Covid-19 sont désormais dénombrés en Provence-Alpes-Côte d’Azur, et en prévention d’une épidémie plus vaste, la Région Sud se dote, à compter de ce jeudi 5 mars 2020, d’une cellule de suivi permanente.

Renaud Muselier, Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Président de Régions de France, a présenté cette cellule aujourd’hui et a déclaré : « La cellule que nous institutionnalisons aujourd’hui pour la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur s’adresse à l’ensemble des personnels de la Région, à ses 190 000 lycéens, aux 30 000 personnes en formation, ainsi qu’aux acteurs économiques de notre territoire. »

Elle s’organise autour de quatre dimensions prioritaires :

Dès le 27 février, la Région, frontalière de l’Italie du Nord, en lien avec l’Agence Régionale de Santé, a diffusé des messages de prévention dans tous les transports régionaux dont elle tient la compétence. Cette cellule aura pour mission de mettre à jour et poursuivre cette sensibilisation.

Les 6 000 agents que compte la collectivité régionale ont tous été régulièrement informés de la marche à suivre et des procédures nouvellement mises en place pour lutter contre la propagation du virus, y compris dans nos lycées et nos organismes de formation.

Elle est en charge de mettre en œuvre, si nécessaire, le plan de continuité de l’activité ; nous appliquerons les directives fixées par L’État, afin que cette épidémie soit affrontée avec professionnalisme, rigueur et sérieux, et que soit assurée la continuité du service public relevant de la Région.

Enfin, cette cellule assurera une veille pour les entreprises susceptibles de se trouver en difficulté à cause des conséquences de cette épidémie mondiale.

« J’ai pu constater, poursuit Renaud Muselier, la grande préparation et la sérénité des professionnels de santé de la région à l’occasion d’une visite du Samu de Marseille, du centre de confinement de la Timone, puis de l’Institut Hospitalo-Universitaire Méditerranée Infection. En compagnie de Philippe De Mester, Directeur général de l’Agence Régionale de Santé, de Jean-Olivier Arnaud, Directeur général de l’AP-HM, du Doyen de la Faculté de médecine, Vice-Président de la Région, Georges Léonetti et du Professeur Didier Raoult, nous avons pu observer la qualité de la chaîne sanitaire préparée pour cette épidémie. »

La rédaction