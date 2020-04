Accueil > Aix Marseille > Politique > Coronavirus. Emmanuel Macron rencontre Didier Raoult à Marseille

Au sein de l’IHU Méditerranée Infection Photo Robert Poulain

Emmanuel Macron s’est entretenu ce jeudi après-midi avec le Pr. Didier Raoult à Marseille afin de faire le point sur les traitements contre le coronavirus, a indiqué l’Élysée. Le chef de l’État a été accueilli vers 15h45 à l’Institut Hospitalo-Universitaire (IHU) Méditerranée infection où travaille le défenseur d’un traitement à la chloroquine contre le Covid-19. Ce déplacement, qui n’avait pas été annoncé, s’est déroulé sans journalistes, comme celui effectué dans la matinée par le Président à l’hôpital du Kremlin-Bicêtre pour rencontrer des équipes hospitalo-universitaires impliquées dans la recherche clinique sur le coronavirus. Ces visites s’inscrivent dans les consultations que mène Emmanuel Macron avant l’allocution télévisée qu’il prévoit de faire lundi soir, notamment en vue de confirmer la prolongation du confinement. L’Élysée a expliqué mercredi que le président allait, avant ce rendez-vous avec les Français, « consulter un grand nombre d’acteurs publics et privés, français, européens et internationaux, afin d’échanger avec eux sur les grands enjeux relatifs au Covid-19 et de préparer les décisions qui seront annoncées lundi aux Français ». Renaud Muselier, Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Président de Régions de France a déclaré à la suite de cette visite : « Le Président de la République est venu à Marseille pour rencontrer le Professeur Raoult. C’est une marque de reconnaissance de l’État pour ce grand médecin mais c’est aussi la démonstration que Emmanuel Macron sait écouter. Je le dis et le répète, Didier Raoult est un chercheur de dimension mondiale, sa science est indiscutable, sa méthode infaillible : dépister, soigner, hospitaliser, faire de la recherche. L’IHU Méditerranée Infection avec près de 800 personnes et 200 chercheurs a été créé pour ça. Son expertise est reconnue mondialement. A Marseille, les statistiques semblent plaider en faveur de cette méthode qui apporte une réponse médicale et psychologique, la seule valable avec le confinement pour éradiquer l’épidémie. Je le soutiens depuis le début de la crise sanitaire en tant que médecin avant tout. J’ai une grande confiance en lui concernant la gestion de la pandémie. La visite du Président de la République doit faire taire tous les indécis ! Cet événement saura, je l’espère, ramener la science et la médecine là où elle aurait toujours dû être : aux côtés des malades. La décision politique primera toujours sur le verbiage. Nous sommes face à une urgence et les français attendent de nous des solutions médicales, sanitaires et économiques concrètes. Pour moi l’heure ne sera jamais à la polémique mais à l’action, personne ne doit rester au bord du chemin ! »

Anna CHAIRMANN