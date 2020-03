Accueil > Sports > Coronavirus. Football : La Ligue 1 en salle d’attente

Repartira ou ne repartira pas ? Alors que le Championnat de France est à l’arrêt depuis le 8 mars, les décideurs et les acteurs du football professionnel se demandent quand pourrait redémarrer la saison 2019-2020. L’avis donné par le Conseil Scientifique au gouvernement de prolonger le confinement jusqu’au 27 avril, c’est à dire six semaines au moins, permet à la Ligue de Football Professionnel de travailler sur des dates de reprise de la compétition. La LFP souhaite que la saison se termine le 30 juin. Cette hypothèse est difficilement réalisable. Les clubs ne s’entraînent plus. Les joueurs ont perdu le rythme de la compétition. Ils devront effectuer un travail de réathlétisation avec les préparateurs physiques et les staffs médicaux avant la reprise des matchs. Certes, ils ont chacun un programme personnalisé qu’ils doivent suivre à leur domicile mais ils ne font pas de travail foncier. Ils ne peuvent pas faire des exercices basés sur la vitesse et l’explosivité. Il faut aussi éviter les risques de blessures si le retour à la compétition est trop rapide. Les entraîneurs ne peuvent pas diriger des séances axées sur la technique et la tactique. Noël Le Graët, Président de la Fédération Française de Football, propose de terminer la saison aux environs du 15-20 juillet. La compétition pourrait reprendre vers le 15 juin. La saison pourrait aussi prendre fin juillet ou début août. Les avis sont partagés mais le monde du ballon rond est tributaire du recul de ce satané coronavirus qui a mis à l’arrêt les footballeurs et les sportifs français.

Gilbert DULAC