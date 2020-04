Accueil > Sports > Coronavirus Football : Quand le championnat s’arrêtait

En attendant la décision de reprendre ou de mettre un terme à la saison 2019-2020 en Ligue 1, le championnat de France professionnel s’est déjà arrêté deux fois dans son histoire. Huit ans après sa première édition en 1932, la saison 1939-1940 fut suspendue à cause de la déclaration de guerre et par la Bataille de France le 10 mai 1940. Le Championnat de France fut remplacé par plusieurs championnats organisés par zones géographiques. Ainsi, il y avait les zones Nord et Sud. L’OM termina premier de la zone sud en 1941. A la Libération, la compétition reprit normalement avec la saison 1945-1946. En mai 1968, sur les cinq journées de championnat prévues, trois se sont jouées et la saison se termina le 5 juillet au lieu du 11 juin. Il n’y a pas eu de matchs entre le 23 mai et le 11 juin. La 34e journée qui avait commencé le 22 mai s’est achevée le 12 juin. A noter que le 30 mai, un match amical se disputa à Nantes entre Nantes et Rennes au profit des familles des grévistes nantais.

Gilbert DULAC