Accueil > Sports > Coronavirus - Football : arrêt des championnats amateurs

En National 2 Marignane Gignac se maintient (Photo archive Wallis.fr - Laurent Saccomano)

Des plateaux de débutants jusqu’au Régional 1, les footballeurs des districts départementaux de la Ligue de la Méditerranée ne fouleront plus les pelouses de la Région cette saison. A la suite de l’annonce par le Président de la République de la prolongation du confinement jusqu’au 11 mai, la Fédération Française de Football a décidé d’arrêter tous les championnats amateurs. Cette décision concerne le National 2 et le National 3 ainsi que les championnats nationaux U 19 et U 17. Les championnats féminins sont aussi concernés. Les classements de la saison 2019-2020 sont arrêtés au 13 mars, date des derniers matchs joués. Les accessions et les rétrogradations sont déterminées aussi à cette date. Les conséquences sont diverses pour les clubs de la Région. En National 2, Martigues, l’OM et Marignane Gignac se maintiennent. Endoume, avant dernier avec trois points de retard sur Marignane Gignac, descend en National 3. En National 3, l’Athlético Marseille monte en National 2 sous réserve de l’approbation de ses comptes par la Direction Nationale de Contrôle et de Gestion, la DNCG qui examine les comptes de tous les clubs amateurs et professionnels à la fin de chaque saison et en cours de saison aussi. Côte Bleue se maintient. Gémenos et l’EUGA Ardziv descendent en Régional 1. Le National 1 et la 1ère Division féminine ne sont pas encore concernés par cette décision. Enfin, les filles de l’OM descendent en Deuxième Division.

Gilbert DULAC