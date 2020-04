Accueil > Sports > Coronavirus - Football : la Ligue 1 toujours en salle d’attente

Les supporters de l’OM doivent encore patienter longtemps avant de revoir des matchs à l’Orange Vélodrome (Photo archives Wallis.fr - Laurent Saccomano)

Stop ou encore, Lever ou baisser de rideau ; un mois après la dernière journée de championnat, les footballeurs et les supporters ne savent toujours pas s’ils pourront reprendre le chemin des stades. Dans l’attente de l’intervention du Président de la République lundi soir, ils ne sont pas optimistes car Emmanuel Macron devrait annoncer le prolongement du confinement pour au moins deux semaines. Le coronavirus fait toujours des victimes et pourrait atteindre les joueurs et les spectateurs en cas de reprise des matchs début mai. Il faut espérer une baisse importante des malades en réanimation pour jouer en juin. Les équipes doivent effectuer une préparation physique afin d’être prêts. L’UEFA qui régit les compétitions européennes souhaite que la Ligue des Champions et la Ligue Europa se terminent au mois d’août. Il reste à disputer les quarts de finale, les demis finale et les finales. Tributaire comme les autres pays de cette pandémie, la Ligue de Football Professionnel a fixé le début de la saison 2020-2021 le 23 août. Entre hypothèses et doutes, les clubs sont aussi inquiets de l’état de leurs finances et du refus de Canal + et de Bein Sports de verser les droits télé. En embuscade, le groupe espagnol Média Pro qui aura les droits de diffusion de la Ligue 1 à partir de la saison prochaine est prêt à diffuser les dix dernières journées de championnats. A coup de millions d’euros, pendant la crise sanitaire, les affaires continuent...

Gilbert DULAC