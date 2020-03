Coronavirus : La CCIAMP, la CPME13 et l’UPE13 demandent la mise en place de mesures d’urgence pour les entreprises

Accueil > Aix Marseille > Economie > Coronavirus : La CCIAMP, la CPME13 et l’UPE13 demandent la mise en place de (...)

La CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence, la CPME13 et l’UPE13 ont envoyé un courrier au Préfet de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Pierre Dartout, et au Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Renaud Muselier, pour les alerter sur l’importance de l’impact de la crise sanitaire sur l’activité des entreprises et la nécessité de mettre en place des mesures d’urgence et demandent l’organisation rapide d’une réunion sous l’autorité du Préfet.

Les premiers résultats [1] de l’enquête lancée par la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence, à laquelle se sont associées la CPME13 et l’UPE13, sont très préoccupants pour de nombreuses entreprises et en premier lieu pour les TPE/PME. Cette tendance ne fera que se détériorer si l’épidémie venait à s’amplifier dans un contexte de mondialisation. Même si certains secteurs sont plus particulièrement touchés comme le tourisme et l’événementiel (annulations de spectacles, d’événements culturels, sportifs, professionnels, annulation massive et arrêt des réservations de voyages…), l’onde de choc risque de se propager à tous les secteurs d’activité avec des problèmes généralisés d’approvisionnement, de pertes de marché, de commandes, de livraisons et de conteneurs bloqués etc. Pour éviter la disparition massive d’entreprises et donc d’emplois, la CCIAMP, la CPME13 et l’UPE13 demandent au Préfet la mise en place de mesures d’urgence complémentaires à celles annoncées par le ministre de économie comme par exemples : des mesures d’allègement de charges sociales lors du retour à la normale de l’activité pour stimuler l’emploi et la fin du chômage partiel, la création à l’initiative du Conseil Régional d’un fonds de dotation à l’instar de celui créé lors de la crise des gilets jaunes, la levée des plafonds de cofinancement et de délais en cas de subventions obtenues des fonds structurels Européens etc. Ils demandent par ailleurs la mise en place rapide d’une réunion, sous l’autorité du Préfet, avec les différents acteurs économiques et décideurs référents.