Coronavirus : Le football aux arrêts

Photo archive Laurent Saccomano/Wallis.fr

Les footballeurs professionnels et amateurs ont rangé leurs crampons. Ils ne seront pas sur les stades pendant plusieurs semaines. Après la Fédération Française de Football hier soir, la Ligue de Football Professionnel a décidé ce matin de suspendre jusqu’à nouvel ordre les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2. Les compétitions organisées par la FFF vont du championnat National à ceux des enfants. Après l’Espagne, l’Italie, le Portugal et les Pays Bas, les dirigeants du football français appliquent le principe de précaution qui permet de protéger les sportifs de la propagation de ce virus qui a déjà fait quarante-huit morts en France. La finale de la Coupe de la Ligue qui devait opposer le 4 avril le Paris Saint Germain à l’Olympique Lyonnais a été reportée. La finale de la Coupe de France qui doit opposer le Paris Saint Germain à l’AS Saint-Étienne le 25 avril pourrait se disputer si la propagation du virus s’est arrêté. En attendant l’évolution du coronavirus en France, les quatre prochaines journées de Ligue 1 sont concernées par la suspension du championnat. L’OM ne se déplacera pas à Montpellier demain. Le Classico, OM-PSG prévu dimanche 22 mars ne se jouera pas. Les joueurs d’André Villas-Boas qui était favorable à une suspension de toutes les compétitions n’iront pas à Brest, dimanche 5 avril et ne recevront pas Dijon, les 10, 11 ou 12 avril. Le calendrier des dix dernières journées de championnat est modifié par cette suspension. La fin de la Ligue 1 prévue le 23 mai sera certainement repoussé. Les deux matchs de préparation de l’équipe de France pour l’Euro contre l’Ukraine le 27 mars et la Finlande le 31 mars devraient être annulé. Mardi prochain, l’UEFA va certainement décider le report de l’Euro prévu du 12 juin au 12 juillet 2020 à 2021.

Gilbert DULAC