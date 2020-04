Coronavirus. Marseille : le Palais de la Bourse, base logistique pour la fabrication de matériel de protection destiné aux soignants

Accueil > Aix Marseille > Société > Coronavirus. Marseille : le Palais de la Bourse, base logistique pour la (...)

Dans le cadre du collectif « Couturiers solidaires du Sud » lancé par Fask , la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence met à disposition le Palais de la Bourse qui sert de point logistique de l’opération. Depuis le mercredi 15 avril, Fask a commencé la livraison de kits prêts-à-coudre (tissu, fil et gel hydroalcoolique) à ses 600 bénévoles, d’abord à Marseille, puis aux 34 équipes partout en région pour la fabrication de surblouses à usage unique dans un premier temps, puis lavables dans un second temps. Ce matériel sera destiné aux personnels de l’AP-HM, mais aussi à d’autres établissements publics et privés qui ont ou qui en feront la demande.

C’est au Palais de la Bourse mis à disposition par la CCIAMP que le collectif "Couturiers solidaires du Sud" lancé par Fask pour la fabrication de surblouses (Photo CCIAMP)

Fask est une association créée en janvier 2019 par un collectif composé de personnes issues de différents métiers de la Mode, et de spécialistes du développement économique et de l’emploi. Son objectif est de favoriser le développement économique de l’écosystème mode en accompagnant les créateurs, fabricants et distributeurs, dans le textile, la bijouterie, les accessoires… sur l’aire Marseille-Provence-Région Sud, avec l’ambition de contribuer au rayonnement de ce territoire à l’international. Dès les toutes premières conséquences économiques liées au Covid 19, la team Fask crée une cellule de crise pour aider ses membres et au-delà l’ensemble des acteurs de l’écosystème Mode de la région en informant sur les aides gouvernementales, régionales et locales tout en croisant les initiatives issues d’autres filières professionnelles. Outre cet accompagnement au quotidien et face à l’urgence de la crise, à la mi-mars Fask propose une mobilisation des professionnels du textile pour contribuer ensemble à des solutions concrètes aux besoins des citoyens exposés au Covid-19. Le 17 mars est lancé le collectif Couturiers solidaires du Sud qui réunit désormais plus de 600 bénévoles, couturiers amateurs et professionnels, mais aussi grands noms de l’industrie, dans un formidable élan de solidarité pour confectionner des masques conformes à la norme catégorie 1. Catherine Gineste, élue à la CCIAMP explique : « Nous avons été rapidement contacté à la Chambre par l’AP-HM qui cherchait des entrepôts pour stocker de la nourriture. Puis l’AP-HM m’a ensuite fait part d’une pénurie de blouses. Fask avait déjà mis en place son réseau de 600 bénévoles pour confectionner des masques. J’ai tout de suite pensé à eux, ils ont immédiatement répondu positivement ». « Je suis très fière, poursuit-elle, de l’action de la CCIAMP et de l’implication du monde économique dans la lutte contre le Covid-19, dans le soutien à tous nos soignants ». Depuis le 3 avril, l’association Fask est en lien avec l’AP-HM et la CCIAMP pour la mise en œuvre de ce projet. La première étape consiste à fabriquer des surblouses en tissu « à usage unique » sourcé par l’AP-HM directement. Ensuite, d’ici une dizaine de jours, l’association passera à un tissu lavable. Le patron de ces surblouses, validé par les instances internes de l’AP-HM, répond aux recommandations publiées par l’IFTH il y a quelques jours.

Le Palais de la Bourse est le point central logistique de l’opération

La CCIAMP a notamment sourcé des tissus lavables et des emballages grâce un réseau de contacts qualifiés et la mise en relation des différents acteurs, ce qui a permis de faire avancer le projet. Le Palais de la Bourse est par ailleurs mis à disposition pour être le point central logistique de l’opération. On y réceptionne des matières premières pour les conditionner en kit et les redistribuer aux bénévoles du réseau Couturières solidaires du Sud. Les produits finis seront ensuite récupérés pour distribution aux hôpitaux et autres établissements publics et privés qui en feront la demande. « Nos équipes sont engagées au quotidien auprès des entreprises et de tous les acteurs pour faciliter la mise en relation, trouver les bons partenaires, travailler en mode agile, afin de faire face ensemble à cette crise d’une ampleur inédite. Nous soutenons depuis l’origine les initiatives de Fask en relayant leurs appels aux dons de matières et de compétences. Nous sommes fiers de pouvoir les aider aujourd’hui notamment en mettant à leur disposition le Palais de la Bourse comme base logistique, brique essentielle à la distribution des kits et des produits finis », explique Jean-Luc Chauvin, Président de la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence.

