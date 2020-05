Accueil > Sports > Coronavirus - Provence Rugby dans l’expectative…

Dans une lettre ouverte adressée aux supporters, Provence Rugby dresse un état des lieux sans concessions de la situation actuelle. Mieux que tout autre commentaire nous vous proposons ci-après l’intégralité de cette lettre ouverte.

(Photo illustration Robert Poulain)

« Dans un contexte où les nouvelles qui nous parviennent sont, du jour au lendemain, au mieux ajustées au pire démenties, vous donner des informations fiables et pérennes est une mission au combien complexe. L’objectif étant de ne pas vous donner de faux-espoirs ni même d’engendrer des déceptions qui n’auraient pas lieu d’être. Voilà, tout de même, un tableau de la situation du club actuellement. Depuis le 11 mai, la France est entrée dans une phase de déconfinement. Dans le même temps, la LNR a envisagé un retour aux compétitions le 4 septembre 2020. D’ici là, le virus aura-t-il disparu ? Pourrons-nous vous accueillir « normalement » au stade Maurice-David ? Ou bien les rencontres se joueront-elles en jauge partielle ? A huis-clos ? Et si tel est le cas, jusqu’à quand ?

Parer à toutes les éventualités

Compte tenu de ces incertitudes, qui sont des points essentiels dans la construction de notre budget, nos dirigeants ont ainsi jugé fondamental d’envisager l’ensemble des scénarios possibles. Et si l’hypothèse d’une saison intégralement disputée à huis-clos est bien réelle, celle-ci serait évidemment une catastrophe financière qu’il faut néanmoins envisager, les revenus directement liés à l’organisation des matchs (accueil du grand public et hospitalités VIP) constituant la part la plus importante du budget de Provence Rugby. Mardi 12 mai dernier, le club, par l’intermédiaire de son Président Denis Philipon, a présenté aux joueurs, au staff technique, ainsi qu’aux personnels administratifs, les risques économiques encourus par le club dans chacun des scénarios évoqués plus haut. Selon le scénario, les pertes se compteraient en millions d’euros. Après avoir coupé toutes ses dépenses non-essentielles et mis au chômage partiel l’ensemble de ses salariés, le club s’est fixé une priorité pour la saison 2020/2021 : assurer sa pérennité économique tout en montrant un visage conquérant sur le terrain. De son côté, notre actionnaire majoritaire Voyage Privé, comme l’ensemble des acteurs du tourisme, a été durement touché par l’épidémie de Covid-19. Si son engagement au sein du club n’est absolument pas remis en cause, l’ensemble de ses efforts sera évidemment consacré, dans les prochains mois, à son rétablissement. La livraison du centre d’entraînement de Provence Rugby sur le campus de l’entreprise est ainsi repoussée de quelques mois et devrait intervenir à l’été 2021.

Un club uni face à la crise

Ainsi, afin de surmonter ce contexte exceptionnel, le club s’est vu contraint de demander à l’ensemble de ses salariés le consentement d’efforts très importants sur leur rémunération. Dans cette situation, qui constitue bel et bien un crève-cœur pour la direction, le club a jugé qu’il était mal approprié de communiquer sur telle ou telle arrivée de joueurs. La situation devant être réglée en interne avant de se projeter sur la suite, les processus de recrutement ayant été mis en veille. Aujourd’hui, Provence Rugby est seulement en mesure de confirmer qu’il a scellé, avant l’épidémie de Covid-19, l’engagement de Théo Belan (Stade Toulousain) et de Ludovic Radosavljevic (Castres) pour la saison 2020/2021. L’ensemble du club leur souhaite la bienvenue et une très belle aventure en Noir. Au niveau de l’effectif, les ajustements seront effectués une fois que des certitudes sanitaires et économiques seront validées. Par ailleurs, cette saison 2020/2021 pourrait constituer un catalyseur de la politique de formation du club. L’effectif du Centre de Formation sera musclé, faisant la part belle aux jeunes joueurs du territoire et, en grande partie, déjà au club lors de la saison 2019/2020. Plusieurs d’entre eux se verront confier des responsabilités nées d’une saison 2019/2020 déjà riche en promesses. Faire émerger des jeunes joueurs issus du territoire constitue, de toute façon, l’un des fondements du projet Provence Rugby. L’opportunité sera grande pour ceux-là de s’illustrer au plus haut niveau dès la saison prochaine.

Retour à l’entraînement… sur une nouvelle pelouse

Pour préparer, avec ambition, la saison prochaine, les joueurs vont pouvoir retrouver l’entrainement, très prochainement, mais aussi de manière très progressive. Ils passeront par une phase de rendez-vous et de questionnaires médicaux, puis par des examens cardiologiques, avant de reprendre, officiellement, la préparation de la saison 2020/2021 le lundi 29 juin. En vue de cette saison 2020/2021, la Ville d’Aix-en-Provence et la Métropole Aix-Marseille-Provence ont tenu à maintenir leur engagement malgré la situation sanitaire actuelle. Une pelouse synthétique dernière génération sera bel et bien installée sur le terrain Honneur du complexe Maurice-David, ce qui améliorera incontestablement la qualité du spectacle. Cela permettra aussi d’agrémenter nos jours de matchs avec l’organisation de rencontres des catégories jeunes. Le club envisage également d’accueillir des clubs partenaires pour des levers de rideau à émotions et qui feront rayonner le rugby provençal.

Des jours de match toujours plus festifs

A cause de cette coupure nette et brutale du championnat à la mi-mars, le club regrette de ne pas avoir pu célébrer avec vous l’anniversaire de ses 50 ans en temps et en heure. La dernière rencontre de la saison face à Béziers aurait dû constituer un fabuleux point d’orgue et un moment fort de notre Histoire. Nous avions notamment prévu d’inviter un XV du Cinquantenaire que vous auriez élu. Nous espérons que cette grande fête sera simplement reportée. L’autre regret du club concerne les joueurs qui ne porteront plus le maillot Noir la saison prochaine. Nous n’avons pu les mettre à l’honneur comme ils le méritent et c’est une grande déception de ne pas pouvoir leur témoigner la reconnaissance de leur investissement sans faille. Nous communiquerons prochainement ces départs et les honorerons dès que cela sera possible. Sachez, chers supporters, que le club se retrouve aujourd’hui à l’un des tournants de son histoire, et que nous sommes plus que jamais prêts à l’affronter. Nous sommes aussi persuadés qu’avec le soutien que de nombreux abonnés, partenaires et collectivités nous ont déjà témoigné, le club sortira encore plus fort de cette situation très délicate pour l’ensemble du rugby français. L’essentiel de l’énergie du club est actuellement mise au service de sa stabilisation économique. Mais nous nous projetons également avec force sur une reprise la plus immédiate et la plus efficace possible dès que l’orage sera passé, afin de retrouver une ambition sportive intacte : rejoindre, un jour, l’élite du rugby français. Enfin, sachez que le club ouvrira sa campagne d’abonnement dans les prochains jours. Pour faire face aux multiples incertitudes, celle-ci intègrera une formule tenant compte des possibles huis-clos. Nous avons hâte de vous retrouver à Maurice-David. »

La rédaction