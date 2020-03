Coronavirus. Renaud Muselier : "Les Régions mobilisent 250 millions d’euros dans le Fonds national de solidarité de l’Etat"

Accueil > Ailleurs > Politique > Coronavirus. Renaud Muselier : "Les Régions mobilisent 250 millions d’euros (...)

Renaud Muselier, président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, président de Régions de France vient d’annoncer que les Régions mobilisent 250 M€ dans le Fonds national de solidarité de l’État à la suite de l’annonce du Président de la République Emmanuel Macron, au sujet de la pandémie de COVD-19 et à la crise sanitaire mondiale. Décision prise après que les présidents de Régions se soient entretenus le mardi 17 mars avec le Premier Ministre et quatre de ses ministres.

Renaud Muselier, président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, président de Régions de France (Photo Robert Poulain)

Réunies ce mardi 17 mars en visioconférence avec le Premier Ministre, le ministre de l’Économie, le ministre du Budget, la ministre du Travail et la ministre en charge des relations avec le territoire, « les Régions ont unanimement accepté de participer au fonds national de solidarité à hauteur de 250 millions d’euros, comme cela leur a été demandé », indique Renaud Muselier. Pour les Régions, cheffes de file du développement économique, ajoute-t-il : « C’est l’engagement de leur solidarité totale vis-à-vis des indépendants et des plus petites entreprises. Elles sont les premières à souffrir. Les modalités d’intervention de ce Fonds sont en cours de finalisation avec l’ensemble des services du ministre de l’Économie. « Elles permettront d’accorder très rapidement une première aide d’urgence de 1 500 euros, qui sera suivie d’une deuxième vague d’aides plus ciblées » « Dans cette crise historique, poursuit-il, les Régions de France prennent toutes leurs responsabilités en mobilisant d’urgence tous leurs moyens disponibles, en parfaite coordination avec l’Etat ». Renaud Muselier annonce, par ailleurs que, dès ce mercredi 18 mars, « Nous nous réunirons avec les acteurs économiques régionaux, collectivités et institutions afin de coordonner un Fonds local supplémentaire en faveur des autres secteurs qui ne seront pas concernés par les dispositifs de l’État, notamment les acteurs du tourisme, du sport, économie sociale et solidaire, monde associatif ou encore de la culture ».

La rédaction