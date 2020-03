Coronavirus : Renaud Muselier, ferme à partir de ce jeudi 12 mars les services de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur en concertation avec l’Agence Régionale de Santé

Accueil > Provence > Politique > Coronavirus : Renaud Muselier, ferme à partir de ce jeudi 12 mars les (...)

A la suite de 6 cas de personnes touchées par le coronavirus, Renaud Muselier ferme les services de la région (Photo Robert Poulain)

Renaud Muselier, Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Président de Régions de France dévoile dans un communiqué : « Hier, mercredi 11 mars, un 5e et un 6e cas de coronavirus Covid-19 ont été dépistés parmi les agents de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, parmi lesquels un très haut cadre de l’administration régionale. » En concertation avec l’Agence Régionale de Santé (ARS) et son Directeur Général Philippe de Mester, Renaud Muselier a pris la décision, en conséquence, « de fermer administrativement les services de la Région les jeudi 12 et vendredi 13 mars. Dès ce jeudi 12 mars, l’accès à l’ensemble des bâtiments des services de la Région sera interdit, avec une période de transition jusqu’à 12 heures pour permettre aux agents de récupérer leurs effets personnels et leurs moyens de communication permettant la poursuite d’une activité en télétravail. » Renaud Muselier, a expliqué et présenté cette décision : « Face au risque accru de propagation du virus au sein de notre institution, cette décision poursuit deux objectifs prioritaires : protéger les agents et leurs familles, tout en maintenant une activité essentielle et recentrée grâce au télétravail. Ce choix a été fait en accord total entre l’Agence Régionale de Santé et le Conseil Régional, et nous voulons remercier l’appui de l’ensemble des autorités sanitaires depuis le début de cette épidémie. Le 3 mars dernier, nous visitions ensemble les installations du Samu, de l’Hôpital de la Timone et de l’IHU à Marseille, pour bien se rendre compte du niveau de préparation de nos professionnels de santé. Le 5 mars, nous installions une cellule de suivi et d’action chargée de suivre l’évolution de cette crise et prendre les meilleures décisions possibles pour l’endiguer et protéger nos agents. C’est précisément dans cet esprit que je prends aujourd’hui cette décision. Tout au long de cette période, nos agents seront informés de l’évolution de la situation et poursuivront leur travail depuis leur domicile. »