Coronavirus - Tribune de Catherine Gineste : "Comment allez-vous rejoindre la chaîne de valeurs ?"

Le Président de la République a raison, la France est en guerre à la fois sur un plan sanitaire mais aussi sur un plan économique. Dans les deux cas, il importe de se battre et donc, d’appliquer les consignes pour mettre des barrières au virus mais aussi d’innover... Nous sommes tous confrontés à la même situation, il ne peut être question de se plaindre des consignes de sécurité. Se plaindre ? Ce droit est réservé aux malades, aux soignants, admirables et, aux encadrants. C’est ensemble que nous vaincrons le virus et, sans même nous rendre compte de la profondeur des mutations en cours, nous découvrirons qu’il y avait un avant et un après virus.

Le confinement ne doit pas être considéré comme un isolement mais un acte collectif de solidarité. Pour reprendre les mots du physicien Stephen Hawking : « L’intelligence est la capacité de s’adapter au changement ». Je suis convaincue que cette crise est une invite à une nouvelle manière de vivre ensemble. Elle vient bouleverser en profondeur les fondements libéraux de notre société, avec l’émergence de valeurs sociales, positives, d’entraides et de civisme. Il peut en aller de même sur le plan économique, la mondialisation non pas à tout prix mais au plus petit prix montre ses limites. Une régionalisation -euroméditerranéenne, africaine- en ce qui nous concerne est possible, plus respectueuse des populations, de la nature. Point question d’angélisme, on peut déplorer une vague de comportements irresponsables guidés par la panique dans les pharmacies et les commerces d’alimentation. C’est vrai mais cela ne doit pas cacher la vague de fond à laquelle nous assistons. Une mobilisation universelle sans précédent se met en place réunissant : pouvoirs publics, particuliers, organisations non lucratives (association et fondations), entreprises. Chacun à sa mesure, chacun avec ses moyens, de nombreuses initiatives fleurissent partout sur notre territoire. Ce premier geste réside dans ces mouvements d’applaudissements en hommage aux personnels soignants : confinés mais unis. Ce bourgeonnement d’actions de solidarité en soutien aux victimes directes ou indirectes du Covi-19 signe un renouveau de l’engagement.

Et vous comment allez vous rejoindre la chaîne de valeurs ?

Il me semble important de saluer et mettre en lumière l’engagement et le travail de ces entreprises qui œuvrent pour plus de générosité et de partage. Leur engagement nous inspire et sera, sans doute, un exemple pour inventer de nouveaux liens entre nous tous. Et vous comment allez vous rejoindre la chaîne de valeurs ? #prenezsoindevous

A Marseille, la pizzeria « O ventre sur pâtes » offre ses pizzas aux urgences pédiatriques et urgences adultes de l’hôpital Saint-Joseph. La boulangerie La Rosaleen à La Seyne-sur-Mer dans le Var offre aux personnels des urgences de l’hôpital de La Seyne des viennoiseries, pâtisseries et autres créations salées. Epidemicprotect est une application mobile d’auto-diagnostic du coronavirus gratuite et bénévole à l’initiative de médecins et d’entrepreneurs. L’Ordre des avocats et des experts comptables Provence se mobilise avec la CCI Aix Marseille Provence qui, mandatée par le Préfet de région, devient le guichet unique d’urgence dédié aux entrepreneurs et commerçants des Bouches-du-Rhône urgencecovid19@ccimp.com - Tél : 0491393479. L’Irce (institut régional des chefs d’entreprises) poursuit activement son accompagnement et son soutien aux entrepreneur.e.s en s’adaptant à la situation : formation en web conférences, trousses à outils de l’entrepreneur, relais d’informations. Le groupe CMA-CGM fait un don de 100 000 masques FFP2 à l’État pour être remis à l’Agence Régionale de Santé d’Île-de-France qui les distribuera partout en France, suivant les besoins sanitaires. Le groupe Pernod-Ricard a décidé de faire don de 70 000 litres d’alcool pur au Laboratoire Cooper pour la fabrication de gels hydroalcooliques.

Via l’association Maavar, le restaurant Nova accueille chaque jour au cours Julien les SDF de Marseille...

Catherine Gineste est élue à la CCI Aix Marseille Provence, responsable de la Mission nntreprenariat, déléguée régionale de l’Admical- entrepreneurs de mécénat et dirige la société Raison d’être.