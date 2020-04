Coronavirus en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Point de situation : 7 668 personnes testées positives au Covid-19

Accueil > Provence > Société > Coronavirus en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Point de situation : 7 668 (...)

Le décompte quotidien des nouveaux cas est désormais réalisé par l’agence nationale Santé publique France. Depuis le vendredi 28 février 2020, 7668 personnes ont été testées positives au coronavirus Covid-19 en région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dans notre région :

o 1655 personnes positives au Covid-19 sont hospitalisées ;

o 418 personnes sont en réanimation ;

o 178 personnes testées positives au Covid-19 sont décédées.

Le virus circule activement dans notre région : il n’est donc plus possible de rechercher systématiquement les contacts des personnes positives au Covid-19.

Départements Hospitalisations Réanimations Décès Alpes-de-Haute-Provence (04) 29 5 3 Hautes-Alpes (05) 62 17 1 Alpes-Maritimes (06) 217 77 38 Bouches-du-Rhône (13) 1040 282 90 Var (83) 228 53 32 Vaucluse (84) 79 24 14

o Rappel des recommandations à suivre

Pour limiter la propagation de l’épidémie, la mesure la plus efficace est la plus simple, elle repose sur la responsabilité individuelle, c’est-à-dire : respecter les règles du confinement et les gestes barrières. Face aux infections, il existe des gestes simples pour préserver votre santé et celle de votre entourage :