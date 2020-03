Coronavirus en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Point de situation ce vendredi 20 mars : 755 personnes ont été testées positives

Accueil > Provence > Société > Coronavirus en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Point de situation ce vendredi 20 (...)

Le virus circule activement dans notre région : il n’est donc plus possible de rechercher systématiquement les contacts des personnes positives au Covid-19. La consigne est donc, à présent, d’appeler son médecin si l’on présente des symptômes (toux, fièvre. Ce dernier pourra juger utile de faire venir la personne à son cabinet ou pourra lui prescrire un traitement à distance, et éventuellement un arrêt de travail. Si les symptômes s’aggravent, avec notamment l’apparition de difficultés respiratoires, il faut alors appeler le SAMU-Centre 15.