Coronavirus football : L'OM qualifié pour la Ligue des Champions

Les supporters de l’OM écoutent l’hymne officiel de la Ligue des Champions et préparent des belles soirées à l’Orange Vélodrome (Photo archives Wallis.fr - Laurent Saccomano)

Entre mardi et jeudi derniers, les téléphones portables ont beaucoup sonné entre les différents acteurs du Football professionnel français en passant par la ministre des Sports, Roxana Maracineanu. Cette longue séquence a commencé mardi à l’Assemblée Nationale, lorsque le Premier ministre, Édouard Philippe, a annoncé la fin officielle de la saison 2019-2020. Avant son discours, le Président de la République avait donné son avis, estimant que la situation sanitaire du pays causée par l’épidémie du coronavirus ne permettait pas la reprise des sports professionnels. Les présidents des clubs, inquiets des conséquences économiques de cette décision, avaient chacun leurs solutions à cette crise. Lucide et réaliste, Noël Le Graët, Président de la Fédération Française de Football estime que « la décision prise par les pouvoirs publics est justifiée ». Alors que la Ligue de Football Professionnel (LFP) est fragilisée car le pouvoir est partagé entre la Présidente, Nathalie Boy de la Tour, et le Directeur Général, Didier Quillot ; cette crise démontre que Noël Le Graët est le patron du football français. Jeudi, le conseil d’administration de la Ligue a voté la fin officielle de la saison 2019-2020 en Ligue 1 et en Ligue 2. Paris est champion de France, l’OM deuxième est directement qualifié pour la Ligue des Champions, Rennes troisième disputera le tour préliminaire. Lille quatrième jouera la Ligue Europa. Si les finales de la Coupe de France et de la Coupe de la Ligue ne se disputent pas, Reims cinquième et Nice sixième joueront aussi la Ligue Europa. Amiens et Toulouse sont relégués en Ligue 2, Lorient et Lens accèdent à la Ligue 1. Le 20 mai, l’assemblée générale de la LFP devra valider le classement, les montées et les descentes ainsi que les dates de reprise de la saison 2020-2021 fixées les 22 et 23 août. Il y a des clubs déçus et en colère comme l’Olympique Lyonnais, dirigé par Jean-Michel Aulas, qui vont intenter des recours et entamer des procédures. Sept ans après avoir joué son dernier match de Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille retrouve "la coupe aux grandes oreilles" qui a fait sa gloire en 1993. Mais le club aborde la prochaine saison dans le doute avec des finances dans le rouge. L’OM devra passer l’obstacle de la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) de la Ligue de Football Professionnel avant de se présenter devant l’UEFA. Le club ne respecte pas les critères du fair-play financier imposé par l’instance européenne. L’OM est dans l’attente de sa qualification officielle pour disputer ou non la Ligue des Champions en septembre 2020. L’UEFA va examiner la situation financière du club et demandera des garanties sur son bilan prévisionnel. En attendant les départs et les arrivées dans l’effectif et en espérant que André Villas-Boas sera toujours l’entraîneur, les supporters écoutent l’hymne officiel de la Ligue des Champions et préparent des belles soirées à l’Orange Vélodrome.

Gilbert DULAC