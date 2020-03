Accueil > Sports > Coronavirus. football : l’Euro reporté d’un an

La fête du football européen qui devait se dérouler du 12 juin au 12 juillet dans 13 villes d’Europe à l’occasion du 60e anniversaire du championnat d’Europe des Nations est reportée d’un an et se déroulera du 11 juin au 11 juillet 2021 à cause de l’épidémie de Coronavirus. L’UEFA, présidée par le Slovène Aleksander Ceferin, a pris cette décision ce matin après une réunion par visioconférence avec les ligues et les clubs. L’UEFA souhaite aussi que les championnats européens et les coupes domestiques se terminent avant l’été. En France, il reste dix journées de Ligue 1 à disputer. La finale de la dernière édition de la Coupe de la Ligue opposant le PSG à Lyon devait se jouer le 4 avril et a été reportée. La finale de la Coupe de France prévu entre le PSG et Saint-Étienne le 25 avril pourrait se jouer si l’épidémie a baissé. L’instance qui dirige le football européen a aussi décidé de suspendre la Ligue des Champions et la Ligue Europa en attendant que le Covid 19 soit en phase descendante. Ces décisions ont été acceptées à l’unanimité des participants. La finale de la Ligue Europa doit se jouer le 27 mai 2020 à Gdansk et la finale de la Ligue des Champions doit se disputer le 30 mai 2020 à Istanbul. Le Paris Saint Germain est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. L’Olympique Lyonnais, vainqueur (1-0) de la Juventus Turin au match aller à Lyon, doit se déplacer à Turin pour le match retour des huitièmes de finale.

Gilbert DULAC