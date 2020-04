Coronavirus. L’allocution du Président de la République est reportée au lundi 13 avril à 20 heures

Accueil > Ailleurs > Politique > Coronavirus. L’allocution du Président de la République est reportée au lundi (...)

Annoncée pour ce jeudi soir à 20 heures, l’allocution du Président de la république a été reportée à lundi soir 13 avril peu après 20h pour présenter ses décisions concernant la lutte contre l’épidémie durant les prochaines semaines, a indiqué l’Élysée. Le chef de l’État « consultera d’ici lundi un grand nombre d’acteurs publics et privés, français européens et internationaux, afin d’échanger avec eux sur les grands enjeux relatifs au Covid-19 et de préparer les décisions qui seront annoncées lundi aux Français », a précisé l’Elysée. Le Président de la République devrait notamment revenir sur la décision de prolonger le confinement au delà de la date du 15 avril et aborder sa nouvelle durée. Emmanuel Macron devrait également apporter quelque éclairage à propos des masques. « Ce qu’on pensait sans valeur il y a un an, d’un seul coup on est en rareté », a déclaré le chef de l’État au cours d’une rencontre avec les soignants ce mardi en Seine-Saint-Denis. Autre sujet encore en discussion : la date du second tour des municipales qui devait initialement se tenir le 22 mars dernier.

La rédaction