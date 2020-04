Coronavirus : la CCI Aix Marseille Provence en appelle à la responsabilité, à la solidarité et à la générosité des chefs entreprise

Accueil > Aix Marseille > Economie > Coronavirus : la CCI Aix Marseille Provence en appelle à la responsabilité, (...)

« La crise sanitaire du Covid-19 a déjà fait plus de 20 000 morts dans notre pays malgré des premiers signaux encourageants ces derniers jours. Notre territoire avec une politique de dépistages massifs enregistre un taux de mortalité en-dessous de la moyenne nationale et compte parmi les plus bas au monde », souligne la CCI Aix-Marseille Provence qui précise qu’« à ce jour, l’Institut Hospitalo-Universitaire (IHU) Méditerranée infection à Marseille, sous la conduite du Professeur Raoult, a déjà réalisé depuis le début de la crise 85 000 tests de dépistage et pourrait, s’il en avait les moyens financiers, en réaliser désormais 5 000 par jour. » Le Bataillon de marins-pompiers de Marseille (BMPM), de son côté, dispose de la logistique lui permettant de récupérer les tests de dépistage en proximité avant analyse par l’IHU dans les 24 heures et du savoir-faire pour effectuer près de 200 prélèvements environnementaux journaliers pour détecter la présence du virus dans des locaux publics comme les locaux commerciaux et industriels. L’IHU et le BPMP ont joint leurs efforts pour se projeter et dépister les Ehpad. « Nous disposons, donc, ici à Marseille des outils à la pointe pour combattre utilement le Covid-19 et limiter la mortalité des plus fragiles, accélérer la fin de l’épidémie, créer les conditions dans les meilleurs délais de la reprise d’activité de nos entreprises et de nos commerces et préserver ainsi au mieux l’emploi », rappelle la CCIAMP.

Un dépistage massif

Dans le cadre du déconfinement annoncé par le Président de la République à partir du 11 mai prochain, « il est de notre responsabilité de chefs d’entreprise d’offrir les moyens au monde médical de déployer pleinement sa stratégie de dépistage massif. » Aussi, la CCIAMP, maison des 115 000 entreprises du territoire, invite à aller encore plus loin et en appelle à la responsabilité, à la solidarité et à la générosité des chefs entreprise, en versant un don en écrivant à fondation de l’IHU de Marseille à l’adresse suivante : dons.ihu@mediterranee-infection.com. « Plus nous saurons être généreux, plus le dépistage sera massif, plus vite nous sortirons de cette crise sanitaire et plus rapidement notre économie se relèvera. » « Face au Covid-19, le bataillon de marins-pompiers de Marseille (BMPM) est totalement engagé pour défendre la population et pour soutenir le redémarrage économique de notre territoire », indique l’Amiral Patrick Augier du Bataillon des marins-pompiers de Marseille. « L’IHU a déjà réalisé 85 000 tests depuis le début de la crise. Les données épidémiologiques sont très encourageantes, l’IHU souhaite porter ses efforts sur les personnes les plus fragiles », explique le professeur Chabrière de l’IHU de Marseille. « La reprise économique, dont dépend la survie de nos entreprises, est conditionnée par la création des conditions sanitaires les plus favorables. Le dépistage massif est une de ces conditions. Nous savons pouvoir compter sur la générosité des entreprises pour contribuer à accélérer cette pratique », insiste Jean-Luc Chauvin, Président de la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence.

