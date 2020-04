Coronavirus- la CCI Aix-Marseille Provence lance un appel aux entrepreneurs : "Payons nos fournisseurs"

Accueil > Aix Marseille > Economie > Coronavirus- la CCI Aix-Marseille Provence lance un appel aux entrepreneurs (...)



La Chambre de Commerce et d’Industrie Aix-Marseille Provence appelle, dans un communiqué, les entrepreneurs à être tous responsables et tous solidaires et à payer leurs fournisseurs. « En cette période de crise sanitaire liée au Covid-19, notre économie est en grand danger. L’activité est largement perturbée pour bon nombre d’entreprises. Les trésoreries se resserrent et le réflexe naturel des entreprises est bien souvent de limiter les dépenses en reportant en premier lieu le paiement des fournisseurs. Afin que notre économie souffre le moins possible et puisse rebondir au plus vite, nous tirons la sonnette d’alarme sur ces comportements dangereux et contre-productifs. Ne pas payer ses fournisseurs, c’est mettre en danger et ce, en cascade des dizaines d’entreprises et donc à terme l’économie dans sa globalité ».

« On est tous le fournisseur d’au moins une entreprise »

Des dispositifs financiers existent pour permettre aux entreprises de bénéficier de trésorerie pour faire face à ce défaut de flux de chiffre d’affaires, comme par exemple, le Prêt Garanti par l’État (PGE) dont l’enveloppe de 300 milliards d’euros permet d’obtenir un montant de prêt pouvant aller jusqu’à 25% du chiffre d’affaires annuel. La CCIAMP déclare : « Nous tenons collectivement à appeler les chefs d’entreprise de toutes tailles à utiliser tous les dispositifs mis en place, à payer leurs fournisseurs, à adopter un comportement responsable et solidaire. Nous appelons également toutes les entreprises, qui sont en capacité de le faire, à anticiper les règlements d’acomptes et de factures. Enfin, nous appelons l’État, les collectivités et les établissements publics à accélérer les délais de règlement et à solder l’ensemble des factures en attente de leurs fournisseurs. Nous sommes à vos côtés pour vous informer, vous accompagner, mobiliser les mesures existantes, faire appel aux services de l’État et franchir ainsi au mieux cette crise exceptionnelle. Les entreprises qui paient leurs fournisseurs, qui sont responsables et solidaires, peuvent le faire savoir en apposant le logo #jepaiemesfournisseurs disponible en téléchargement sur nos sites internet ».