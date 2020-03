Coronavirus : la Croix Rouge livre les plus de 70 ans et les personnes fragiles

Accueil > Ailleurs > Société > Coronavirus : la Croix Rouge livre les plus de 70 ans et les personnes (...)

Vous avez plus de 70 ans ? Ou une condition de santé qui vous interdit de sortir pour des achats de première nécessité ? Pour faire face à la situation exceptionnelle liée à la crise du Covid-19 et assurer sa mission d’aide aux personnes vulnérables, la Croix-Rouge française a mis sur pied un dispositif exceptionnel de conciergerie solidaire : « Croix-Rouge chez vous ». Toute personne vulnérable confinée en situation d’isolement social peut appeler 7j/7, de 8h à 20h, notre numéro national 09 70 28 30 00 pour bénéficier : d’une écoute chaleureuse et rassurante de la part d’un professionnel du soutien psychologique, d’informations fiables sur la situation, de la possibilité de commander des produits de première nécessité (denrées alimentaires, produits d’hygiène et d’entretien, médicaments) que des volontaires de la Croix-Rouge leur livreront chez elles en toute sécurité dès le lendemain.