Coronavirus : les mesures prises par l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence

(Photo Robert Poulain)

« Nous vivons une situation inédite dont les conséquences sont d’ores et déjà catastrophiques pour de nombreux professionnels du tourisme. De nombreuses manifestations culturelles ont été annulées, tous les congrès et séminaires prévus en mars-avril ont été reportés », déclarent Michel Fraisset, directeur de l’Office de Tourisme et Victor Tonin, président de l’Office de Tourisme qui viennent de présenter les mesures prises par l’Office d’Aix-en-Provence en cette situation de crise. « Les actions de promotion prévues à l’international par l’Office de Tourisme pour vendre la destination aux Tours-opérateurs ont été mises en sommeil.Les hôtels de la ville ferment leurs portes les uns après les autres. Quant aux restaurants et autres activités touristiques, ils sont complètement à l’arrêt ». Depuis le 16 mars, l’Office de Tourisme est lui aussi fermé au public. Une majorité de son personnel est en télétravail, une partie en arrêt maladie pour garde d’enfant à la suite de la fermeture des écoles et quelques salariés bénéficient des mesures de l’activité partielle. « Nous maintenons un accueil à distance pour le public par e-mail et sur Facebook messenger du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h et nous gardons un lien avec les professionnels pour les informer des initiatives mises en place et préparer l’avenir ». L’office a prioritairement mis à jour les infos pratiques consécutives à la fermeture des sites locaux et a mis en ligne sur son site un article qui recense des idées et les initiatives des acteurs culturels pour profiter d’Aix depuis son canapé. Un contenu qui est régulièrement enrichi sur aixenprovencetourism.com/canapé. « Nous relayons également, poursuivent-ils, les initiatives de nos partenaires comme la mise en place par la CCI Aix Marseille Provence d’une carte pour trouver les commerçants ouverts pendant cette période de confinement sur aixenprovencetourism/commerçants ouverts. »

L’Office se fait également l’écho en français et en anglais des consignes gouvernementales et les questions quotidiennes que peuvent se poser les locaux et les quelques touristes encore présents sur le territoire.

aixenprovencetourism.com/informations-covid-19. « Nos réseaux sociaux sont aussi le relais pour diffuser à nos communautés ces infos. Le travail en cours sur notre positionnement est plus que jamais d’actualité : la refonte de nos outils print et web et de notre charte graphique, a été confiée à l’agence Signe des Temps. Cette agence spécialisée dans le domaine du Marketing territorial et du Tourisme est aussi très efficace dans celui de la gestion de crise (la gestion de l’après Erika, c’était elle notamment) ». D’autre part, l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence finalise certains supports imprimés qui seront diffusés dès la reprise : le catalogue des hébergements et une plaquette qui présente et centralise tous les services offerts aux socio pro…Ces deux supports sont prioritaires pour participer au soutien dont tous auront besoin au sortir du confinement. « Enfin la brochure des "Escapades vigneronnes" qui valorise la filière œnotouristique dans la perspective du salon "Destinations Vignobles" que nous préparons activement pour le mois d’octobre. Nous travaillons également à la relance et imaginons avec l’appui de l’agence Signe des Temps des campagnes de communication créatives, virales dont pourront s’emparer les socio pro ainsi que notre communauté ». Avec le Comité Régional de Tourisme, Provence Tourisme et les Offices de Tourisme de la Métropole et du Département, « nous œuvrons activement à la mise en place d’un plan de relance concerté. Après la fin des périodes de confinements qui n’arriveront pas toutes en même temps, les touristes internationaux ne seront pas les premiers à revenir. Aussi, avec tous nos partenaires, nous travaillons à la mise en place d’un plan de relance qui passe par la reconquête de la clientèle française. Nous nous inscrivons dans cette démarche collective. A notre niveau, nous allons proposer aux touristes français de découvrir Aix comme un Aixois et aux Aixois de découvrir leur ville comme un touriste, le but étant que les habitants de la région et ceux qui choisiront Aix-en-Provence pour leur séjour consomment sur place pour redonner un peu d’air, au plus tôt, aux professionnels du tourisme ».

