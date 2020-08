Accueil > Provence > Economie > Costa reprendra partiellement ses croisières à partir du 6 septembre

Le premier navire à prendre la mer sera le Costa Deliziosa, le 6 septembre 2020 © Costa croisières

Le retour à la croisière sera progressif et concernera un nombre croissant de navires. Le premier navire à prendre la mer sera le Costa Deliziosa, le 6 septembre 2020. Il proposera chaque semaine des croisières au départ de Trieste pour découvrir les plus belles destinations de Grèce. Il sera suivi par le Costa Diadema, le 19 septembre 2020, qui effectuera des croisières de 7 jours en Méditerranée occidentale, au départ de Gênes, pour découvrir le meilleur de l’Italie et de Malte. « Depuis l’entrée en vigueur du nouveau décret du Gouvernement Italien, Costa Croisières travaille avec les autorités de l’État du pavillon et les destinations pour assurer une application responsable, harmonieuse et bien organisée des nouveaux règlements et protocoles, en étroite collaboration avec les institutions locales, les autorités sanitaires, les capitaineries, les ports et terminaux ainsi que l’AIRR. En conséquence, d’autres détails sur les itinéraires du Costa Deliziosa et du Costa Diadema seront donnés dans les prochains jours », précise la Compagnie. En attendant la mise en œuvre progressive de ces protocoles à bord et à quai, la compagnie doit prolonger la pause de sa saison de croisières jusqu’au 30 septembre 2020, sauf pour les départs du Costa Deliziosa (6, 13, 20, 27 septembre) et du Costa Diadema (19 septembre). Costa informe les passagers et les agents de voyage concernés, qui bénéficieront de nouvelles garanties conformément à la législation applicable. « Afin d’offrir la meilleure expérience de vacances possible, tout en protégeant la sécurité des passagers, de l’équipage et des résidents des communautés locales, Costa Croisières a développé le Protocole de sécurité Costa pour sa flotte, incluant de nouvelles procédures opérationnelles en réponse à la situation de COVID-19. Soutenu par un groupe d’experts scientifiques indépendants en santé publique coordonné par V.I.H.T.A.L.I. (Value in Health Technology and Academy for Leadership and Innovation), un spin-off de l’Université Catholique de Rome, le Protocole Costa Safety est conforme aux protocoles sanitaires définis par le Gouvernement italien et les autorités européennes (EU Healthy Gateways) », déclare la compagnie.

La rédaction