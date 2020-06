Coup de cœur. Le confinement vu par David Sobol en BD : "Namektoub ou le destin de Namek" (4)

Accueil > Culture > Coup de cœur. Le confinement vu par David Sobol en BD : "Namektoub ou le (...)

C’est vrai, le confinement n’a pas été une partie de plaisir... Mais, pour apporter un peu de lumière à cette période inédite et douloureuse, quelques planches de David Sobol, jeune lycéen qui a pallié le confinement en relatant son quotidien à travers une BD. Il raconte : « Je vous présente : "Namektoub, ou le destin de Namek ". Namek c’est le nom de scène de ma grande sœur. Artiste, rigolote, authentique et casse-pieds à ses heures.. perdues. L’idée m’est venue durant ces longues journées de confinement. Ma BD parle des petites anecdotes que je vis avec elle ou avec ma famille au quotidien. C’est légèrement caricatural mais plutôt réaliste. C’est le genre d’histoire que partage toutes les fratries et j’espère que cela vous plaira. »