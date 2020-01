Coupe de France. Athlético Marseille 0 - Rennes 2 : Fin de la belle aventure

Accueil > Sports > Coupe de France. Athlético Marseille 0 - Rennes 2 : Fin de la belle (...)

L’Histoire s’est hélas répétée. Comme feu-Consolat en 2015 et en 2017, le parcours de l’Athlético Marseille s’est arrêté en seizièmes de finale. Mais les joueurs de Farid Fouzari n’ont pas à rougir de cette défaite. Ils quittent la Coupe de France la tête haute. En produisant un beau jeu avec des qualités techniques et tactiques, ils ont souvent inquiété les Rennais. Les quatre divisions d’écart entre les deux équipes n’étaient pas toujours évidentes sur la pelouse du stade Parsemain à Fos-sur-Mer. Julien Stéphan, l’entraîneur du Stade Rennais, a rendu un bel hommage aux Marseillais en soulignant que « l’Athlético a le niveau du National 1 ». Quant à Farid Fouzari, le coach de l’équipe des quartiers nord, il soulignait qu’« il était fier de ses joueurs. Nous avons pêché dans la finition et nous avons manqué de réalisme face au but pour faire la différence ». Car, il a fallu le talent d’Édouard Mendy, le gardien de but rennais, pour repousser les tentatives de Benbachir, Ba et Bahamboula en première mi-temps. Traoré ouvrait le score d’une belle frappe tendue qui coupait l’élan des Marseillais. Une perte de balle dans le temps additionnel était fatale à l’Athlético qui encaissait un but de Raphina. Benbachir inquiétait encore la défense rennaise à l’heure de jeu. Malgré sa générosité et sa combattivité, l’Athlético ne parvenait pas à réduire le score. Retour au championnat de National 3 le week-end prochain avec un nouveau déplacement au stade Parsemain pour s’opposer à Istres, prétendant à l’accession en National 2 comme les Marseillais.

Huitièmes de finale : L’OM recevra Strasbourg

Effectué hier soir à la fin du match Lorient-PSG gagné par les Parisiens (1-0), le tirage au sort a donné les Alsaciens du Racing Club de Strasbourg comme adversaires aux Olympiens. Le match se déroulera le 28 ou le 29 janvier à l’Orange Vélodrome. Nice-Lyon et Angers-Rennes sont les autres matchs opposant les clubs de Ligue 1.

Gilbert DULAC