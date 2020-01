Accueil > Sports > Coupe de France : Athlético Marseille-Rennes à Aix-en-Provence

Alors que le stade Francis Turcan à Martigues et celui de Parsemain à Fos-sur-Mer étaient pressentis pour accueillir le 16e de finale de Coupe de France opposant l’Athlético Marseille (National 3) au Stade Rennais (Ligue 1), c’est le stade Maurice David où jouent les rugbymen de Provence Rugby qui a été retenue. Le match a été fixé dimanche 19 janvier à 17h15 et sera retransmis en direct dans le multiplex d’Eurosport. L’OM ira à Caen pour rencontrer les amateurs de Granville (National 2). La rencontre se déroulera vendredi 17 janvier à 20h55 et sera retransmise en direct sur France 3.

G.D.