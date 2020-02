Accueil > Sports > Coupe de France. Lyon 1 - OM 0 : Fin de série

Invaincus depuis le 30 octobre 2019 et l’élimination à Monaco, en Coupe de la Ligue, les Olympiens se sont inclinés hier soir à Lyon en quart de finale de la Coupe de France, sur le plus petit des scores. Les amoureux de l’OM doivent encore attendre une saison pour voir le club de leur cœur soulever la onzième Coupe de son histoire. « Maintenant, il nous reste quatorze matchs, quatorze finales », déclarait Morgan Sanson, nullement abattu au micro d’Eurosport 2. Les esprits des joueurs sont déjà tournés vers le déplacement à Lille, dimanche prochain à 21 heures. Ils avaient aussi une pensée pour les supporters interdits de déplacement, en portant un tee shirt à l’échauffement avec l’inscription : "supporters présents". Malgré les absences de Caleta-Car et d’Amavi suspendus et celles de Benedetto et Radonjic blessés, les joueurs d’André Villas-Boas ont longtemps fait jeu égal avec ceux de Rudi Garcia. Bien en place et formant un bloc compact, l’OM a gêné Lyon dans les relances et les transmissions. Valère Germain et Valentin Rongier auraient pu ouvrir le score mais ils manquaient de précision dans la finition. Aouar et Terrier échouaient devant la défense marseillaise. Le match était toujours aussi fermé et devenait crispant en deuxième mi-temps. Yohann Pelé entretenait l’espoir en repoussant un penalty de Dembélé, accordé pour une faute de main de Sakai. Alors qu’on se dirigeait vers la prolongation, Aouar trouvait l’ouverture et battait Pelé d’un tir puissant. A quatre jours du match à Lille, la préparation des Olympiens sera surtout axée sur la récupération pour un match qui pourrait être le tournant de la saison.

Gilbert DULAC