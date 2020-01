Accueil > Sports > Coupe de France : contrat rempli pour l’OM

Cette fois ci, les Olympiens n’ont pas joué avec les nerfs des 969 supporters marseillais qui avaient fait le déplacement à Caen. En battant (3-0), les modestes et courageux amateurs de Granville qui évoluent en National 2, soit la quatrième division, l’OM s’est qualifié pour les huitièmes de finale de l’épreuve reine du football français. Les joueurs d’André Villas-Boas ont tout de même attendu la soixante-treizième-minute de jeu pour ouvrir le score. Cinq occasions de but en première mi-temps et trois jusqu’au premier but ne débloquaient pas le tableau d’affichage. Villas-Boas avait décidé de laisser au repos Steve Mandanda, toujours en délicatesse avec sa cheville touchée à Metz. Yohann Pelé a été vigilant et a eu un réflexe décisif après le premier. Dario Benedetto et Nemanja Radonjic étaient sur le banc au coup d’envoi. Jeffrey Baltus, le gardien de but Granvillois, a longtemps retardé l’échéance avec brio. Solidaires et disciplinés, les Normands réduits à dix à un quart d’heure de la fin, ont gêné les Marseillais en les pressant. Alvaro Gonzalez a inscrit son premier but de la saison et Nemanja Radonjic, remplaçant décisif, a doublé le score. Dimitri Payet a clôturé la marque d’une belle frappe dans la lucarne. Les mauvaises nouvelles de la soirée sont les quatre cartons jaune reçus par Sanson, Sakai, Strootman et Alvaro. L’OM connaîtra dimanche soir son adversaire pour les huitièmes de finale fixés les 28 et 29 janvier. En attendant, l’Athlético Marseille reçoit Rennes demain à 17h15 au stade Parsemain à Fos, et tentera un exploit.

Gilbert DULAC