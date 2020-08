Covid-19. A partir de ce dimanche le port du masque est obligatoire à Marseille du 1er au 7e arrondissement et sur les secteurs les plus fréquentés des Bouches-du-Rhône

Accueil > Provence > Société > Covid-19. A partir de ce dimanche le port du masque est obligatoire à (...)

© @prefet13

Après une concertation avec les maires du département des Bouches-du-Rhône, le Préfet de région Pierre Dartout a annoncé samedi, en fin d’après-midi, le nom des communes où le port du masque est obligatoire. Ainsi, depuis ce dimanche 16 août à 8 heures et jusqu’au 30 août le port du masque s’impose sur les secteurs les plus fréquentés d’Aix-en-Provence, Arles, Aubagne, Les Baux de Provence, Salon, Martigues, Carry, Cassis, la Ciotat, Istres, Sausset, les Saintes-Maries-de-la-mer, Saint-Rémy. À Marseille le port du masque est obligatoire depuis le 8 août sur les secteurs du Vieux-Port, l’Escale Borély, cours Julien et la Plaine, il est depuis ce dimanche matin étendu aux 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e et 7e arrondissements, ainsi que le long des voies de circulation qui longent le littoral, de l’Estaque aux Goudes. Les abords des grands centres commerciaux sont également concernés par cette mesure : Plan-de-Campagne, Village des Marques de Miramas, zone commerciale de la Valentine.

Les arrêtés

Un premier arrêté impose le port du masque dans les Bouches-du-Rhône





Un deuxième arrêté impose pour sa part le port du masque au sein des espaces d’accès des transports en commun : arrêts de bus ou de tramway, zones d’embarquement maritimes ou fluviaux.