Covid-19. Amavi positif, OM-Stuttgart annulé

Décidément, il est hélas prévu que la saison 2020-2021 sera compliquée. Après l’annulation d’OM-Montpellier le 5 août car un joueur montpelliérain était susceptible de porter le virus, le dernier match de préparation des Olympiens fixé ce soir à 17 heures à Fos-sur-mer est aussi annulé. Absent hier matin à l’entraînement, Jordan Amavi a été testé positif au Coronavirus. Les joueurs sont pourtant testés régulièrement depuis la reprise de l’entraînement. Ne souhaitant prendre aucun risque à une semaine de la reprise de la compétition face à Saint-Étienne, la direction de l’OM a décidé d’annuler ce match contre les Allemands. André Villas-Boas doit changer ses plans pour la préparation de l’équipe qui risque de manquer de rythme. A Nice, Jean-Pierre Rivère le Président du club, a décidé d’appliquer le principe de précaution. Le match Nice-Lens fixé dimanche 23 août à 17 heures à l’Allianz Rivera, se jouera à huis-clos. Le nombre de cas positif au Covid-19 étant en hausse régulière sur notre région, est-ce que la menace d’un huis-clos plane sur OM-Saint-Étienne ? On sera bientôt fixé. Il serait enfin étonnant que le Préfet accorde aux dirigeants de l’OM la dérogation demandant de porter la jauge de l’Orange Vélodrome à 20 000 spectateurs pour OM-Saint-Étienne. Si le match ne se joue pas à huis-clos, il y aura 5 000 spectateurs et pas un de plus.

Gilbert DULAC