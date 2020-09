Covid-19. Déclaration commune des maires des Bouches-du-Rhône : "Non, nous ne laisserons pas mourir nos communes, notre capitale régionale, ni sa Métropole Aix-Marseille-Provence, ni notre département, ni notre région"

La déclaration commune des Maires

« Face aux mesures annoncées de façon unilatérale hier par le Ministre de la Santé, nous choisissons l’unité. La crise sanitaire que nous vivons entraîne mécaniquement une crise économique de premier plan. Cette crise économique commence déjà à produire une crise sociale dont les effets pourraient être majeurs. Nous n’y ajouterons pas une crise politique entre nous. En toute liberté et au-delà de nos divergences politiques naturelles, nous unissons nos compétences respectives. Personne ne peut comprendre les décisions qui ont été prises. Dès le 25 août dernier, nous avons appliqué une première batterie exigeante de mesures. Il y a seulement 9 jours, un deuxième ensemble de mesures difficiles mais concertées a aussi été mise en place. Hier, cette troisième série de mesures a été prise de façon unilatérale et dans l’incompréhension générale. Nous avions pourtant réussi à obtenir des premiers résultats sur le front sanitaire. L’économie de nos territoires commençait à peine à redémarrer ! Ensemble, nous nous engageons donc avec fermeté : - Chacun dans nos fonctions, chacun dans nos responsabilités, nous nous tenons donc fermement aux côtés du peuple marseillais, métropolitain, départemental et régional. - Chacun dans nos fonctions, chacun dans nos responsabilités, nous prendrons les mesures nécessaires pour éviter que nos acteurs économiques ne disparaissent, et ceci dans toute la région. Le Premier Ministre Jean Castex avait engagé une décentralisation de crise il y a moins de 10 jours en faisant confiance aux acteurs locaux. Nous y avons participé et nous l’avons assumé. Ce revirement brutal est incompréhensible. Nous demandons une chose simple à l’Etat : laissez-nous travailler ! Vous ne pouvez pas décider seuls. Nous avons ici des atouts exceptionnels pour faire reculer l’épidémie, un personnel soignant exemplaire et des concitoyens responsables. Avec ces mesures, vous commettez une erreur stratégique fondamentale, vous aggravez la crise économique et vous nous fabriquez une crise sociale sans rien régler de la crise sanitaire. Aux habitants de la Métropole Aix-Marseille-Provence, du Département et de la Région, nous voulons dire : vos élus locaux vous défendront avec force, dignité et acharnement contre l’injustice et la verticalité. En agissant unis dans cette crise, nous serons au rendez-vous ».