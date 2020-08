Covid-19 : Dès ce lundi 31 août, la ville de Marseille distribuera gratuitement 500 000 masques réutilisables

Accueil > Aix Marseille > Société > Covid-19 : Dès ce lundi 31 août, la ville de Marseille distribuera (...)

Face à la crise sanitaire, la ville de Marseille continue de mobiliser l’ensemble de ses moyens pour lutter le plus efficacement contre la propagation du virus. Pour cela, la municipalité donne aux Marseillaises et aux Marseillais les moyens de se protéger. Dès lundi 31 août, la ville de Marseille distribuera gratuitement 500 000 masques réutilisables. Les mairies de secteur mettront en place la distribution auprès de la population, la plus vulnérable en priorité.

Distribution gratuite de masques à partir de ce lundi 31 août dans Marseille à l’exception des 6/8 et 9/10 reportée à plus tard (Photo Patricia Maillé-Caire)

Lieux, jours et horaires de distribution par mairie de secteur :

Mairie des 1er et 7e arrondissements

Mairie du 1er secteur - 61 La Canebière (1er).

CMA des Lices -12 rue des Lices (7e).

Distribution à compter du lundi 31 août de 9h à 12h et de 14h à 17h, du lundi au vendredi. Une pièce d’identité et un justificatif de domiciliation dans les 1er et 7e arrondissements seront à présenter, ainsi qu’un livret de famille pour les demandes multiples.

Mairie des 2e et 3e arrondissements

Mairie du 2e secteur - 2, place de la Major (2e).

Centre d’animation et de loisirs des Martégales - 13, rue des Martégales (2e).

Centre d’animation et de loisirs des Carmes - Rue des Grands Carmes (2e).

Centre d’animation et de loisirs de Fonscolombes - 7, rue André Chamson (3e).

Centre d’animation et de loisirs de Saint Mauront - 26, rue Félix Pyat (3e).

La distribution aura lieu de 9h à 12h et de 14h à 16h du lundi au vendredi. Les habitants renseigneront leurs nom, prénom, adresse, nombre de personnes au

foyer et émargeront. Ils présenteront un justificatif de domicile.

Mairie des 4e et 5e arrondissements

Centre Municipal d’Animation Chartreux - 108, boulevard Françoise Duparc (4e).

Centre Municipal d’Animation Fédération -14, boulevard Meyer (4e).

Centre Municipal d’Animation Fédération Retraités -14, boulevard Meyer (4e).

Centre Municipal d’Animation Vallier - 10, rue de la Visitation (4e).

Centre Municipal d’Animation Chutes-Lavie -10, boulevard Anatole France (4e).

Centre Municipal d’Animation Beausoleil - 120, boulevard de Roux Prolongé (4e).

Centre Municipal d’Animation Velten - 2, Boulevard Anatole France (4e).

Salle Polyvalente des Chutes-Lavie - 2, Boulevard Anatole France (4e).

Centre Municipal d’Animation les Platanes - 76 bis, allée des troènes (4e).

Hangar’t - 106 Boulevard Françoise Duparc (4e).

Hyperion - 2 bis Avenue du Maréchal Foch (4e).

Centre Municipal d’Animation Méridien ( à partir de mercredi 2 septembre ) - 17, boulevard Jeanne d’Arc (5e).

Centre Municipal d’Animation Maille -40, rue Antoine Maille (5e).

Centre Municipal d’Animation Jeanne d’Arc Enfance Antoine Scelzo - 126, boulevard Jeanne d’Arc (5e).

Centre Municipal d’Animation Saint Pierre - 333, rue Saint Pierre (5e)

Centre Municipal d’Animation Madon - 5, rue Madon (5e)

Centre Municipal d’Animation Conception - 2, rue Vitalis (5e) - A partir du mardi 1er septembre matin.

Sur présentation d’un document d’identité et d’un justificatif de domicile et livret de famille pour les administrés des 4e & 5e arrondissements. Avec inscription sur registre.

Mairie des 11e et 12e arrondissements

Mairie du 6e secteur - Boulevard Bouyala d’Arnaud (12e).

mairie11-12@marseille.fr – 04 91 14 63 07

CMA de la Rosière

cma-rosiere11-12@marseille.fr -04 91 14 61 55

CMA de Saint-Marcel

216, Bd de Saint-Marcel (11e)

cma-stmarcel11-12@marseille.fr - 04 91 44 81 80

La distribution de ces masques en tissu, lavables et réutilisables, est réservée aux habitants des 11e et 12e, et la Mairie de secteur organise dès lundi 31 août 2020, un dispositif visant à faciliter cette distribution. Ouverts de 8h30 à 17h30 sans interruption. Ouverture des inscriptions à partir de lundi 31 août 2020. Distribution à partir de Mardi 1er septembre 2020 en accès libre ou sur inscription. Pour gérer les flux, la Mairie du 6e secteur offre la possibilité à ses habitants de procéder à une inscription sur le lieu de récupération des masques de leur choix. Néanmoins, chaque site étant doté d’un point de distribution sans inscription, les personnes n’ayant pas pu s’inscrire pourront venir chercher les masques au jour et à l’heure qui leur conviennent. Les documents à fournir pour venir chercher les masques :

individuellement : une pièce d’identité + un justificatif de domicile.

famille : livret de famille + justificatif de domicile.

une autre personne : sa carte d’identité + son justificatif de domicile.

Attention : en raison des activités des centres aérés, à compter du mercredi 9 septembre 2020, la distribution n’aura plus lieu sur les CMA le mercredi.

Mairie des 13e et 14e arrondissements

Mairie du 7e secteur - Bastide Saint-Joseph - 12, rue Paul Coxe (14e)

Horaires d’ouverture : 8h00 -12h00 / 12h45 – 17h00. Dès le lundi 31 août 2020.

Mairie des 15e et 16e arrondissements

Mairie du 8e secteur - Parc François Billoux - 246, rue de Lyon (15e).

Un fléchage dans le parc sera installé pour guider la population. A partir du lundi 31 août - 14h.

La distribution des masques dans les mairies des 6e & 8e et des 9e & 10e arrondissements débutera très prochainement.