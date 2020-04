Covid-19 Marseille - Des producteurs locaux accueillis dans les équipements municipaux

Accueil > Aix Marseille > Société > Covid-19 Marseille - Des producteurs locaux accueillis dans les équipements (...)

Afin de faciliter les conditions d’approvisionnement des Marseillais dans le contexte de la crise sanitaire, la ville de Marseille accueille des producteurs locaux dans les équipements municipaux de proximité afin de permettre ainsi à ce secteur de l’économie locale de survivre à la crise. Des jours et des horaires d’ouverture ont été déterminés pour chaque secteur en vue de faire correspondre les besoins des Marseillais et les attentes de l’ensemble des producteurs identifiés en partenariat avec la Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône. Les Marseillais pourront ainsi commander un panier de produits de saison d’un montant fixe ou à la carte (selon les maraîchers) - auprès des professionnels listés ci-dessous.

La ville de Marseille, en concertation avec les mairies de secteur, a identifié certains

lieux qui accueilleront les points de collecte selon les conditions suivantes :

1er arrondissement

Mairie des 1er et 7e arrondissements - 61, la Canebière, 1er

Producteur : Le Jardin de Jeannot

• Collecte : mardi de 10h à 12h

• Prise de commande par sms au 06 87 75 92 68 du mercredi au samedi 12h

(préciser point de collecte + nom de famille + nombre de paniers souhaité)

• Tarifs : 1 panier à 30€

Composition du panier pour la 1ère semaine :

pomme de terre : 2 kgs

pommes Bicolores Bio : 2 kgs

carottes : 2 kgs

courgettes : 2 kgs

artichauts : 4 pièces

salade : 2 pièces

œufs : boîte de 6

(composition sur marseille.fr)

• Paiement en espèces ou chèque sur place le jour de la collecte.

Les commandes sont possibles à compter du mercredi 22 avril 2020

Les premières livraisons auront lieu la semaine suivante (voir détails ci-dessous)

La composition des paniers est susceptible d’évoluer en fonction des

récoltes

Les producteurs qui le souhaitent peuvent s’inscrire via le mail suivant

service-commerce@marseille.fr

2e arrondissement

Mairie des 2e et 3e arrondissements - 2 place de la Major, 2e arrondissement

Producteur : Le Jardin de Jeannot

• Collecte : mardi de 14h à 16h

• Prise de commande par sms au 06 87 75 92 68 du mercredi au samedi 12h

(préciser point de collecte + nom de famille + nombre de paniers souhaité)

• Tarifs : 1 panier à 30€

Composition du panier pour la 1ère semaine :

pomme de terre : 2 kgs

pommes Bicolores Bio : 2 kgs

carottes : 2 kgs

courgettes : 2 kgs

artichauts : 4 pièces

salade : 2 pièces

œufs : boîte de 6

(composition sur marseille.fr)

• Paiement en espèces ou chèque sur place le jour de la collecte.

3e arrondissement

Friche Belle-de-mai

Détails et infos pratiques très prochainement

5e arrondissement

Centre municipal d’Animation Saint-Pierre - 333 rue Saint Pierre place de la

Major, 5e arrondissement

Primeur : Chez Kamel du marché Saint-Pierre

• Collecte : mardi de 9h à 12h

• Prise de commande par téléphone au 06 14 69 18 63 jusqu’au lundi soir

• Tarifs : panier à la carte

• Paiement en espèces ou chèque sur place le jour de la collecte.

8e arrondissement

Maison des sports de Bonnefon - Place Bonnefon, 8e arrondissement

Producteur : Famille Bruna des Alpilles

• Collecte : mercredis 29/04 et 06/05, puis mardis 12/05 et 19/05 de 14h à 16h

• Prise de commande par sms au 06 98 57 24 35 jusqu’au dimanche au plus

tard (préciser point de collecte + nom de famille + nombre de paniers

souhaité)

• Tarifs : Panier unique d’un montant de 15€ avec 2 types de fruits + 4 à 5 légumes différents + 1 boîte d’œufs (sous réserve de ponte) soit environ 5 à 7 kg de fruits et légumes par panier. (composition sur marseille.fr)

Composition du panier de la collecte du mercredi 29 avril :

asperges vertes 500 g

courgettes 1kg

carottes 1kg

​- pommes 1kg

6 kiwis

1 botte radis

1 salade

3 oignons

• Paiement en CB ou espèces sur place le jour de la collecte.

9e arrondissement

Gymnase Desautel - 18, chemin Joseph Aiguier - 9e arrondissement

Association de producteurs : Du marché au palier

• Collecte : mardi de 14h à 16h

• Prise de commande : formulaire en ligne

Renseignements ou précisions : dumarcheaupalier@gmail.com

• Tarifs : panier tout prêt ou à la carte

• Paiement en ligne.

10e arrondissement

Gymnase Mireille Lauze - 282, boulevard Mireille Lauze, 10e arrondissement

Association de producteurs : Du marché au palier

• Collecte : mardi de 14h à 16h

• Prise de commande : formulaire en ligne

Renseignements ou précisions : dumarcheaupalier@gmail.com

• Tarifs : panier tout prêt ou à la carte

• Paiement en ligne.

12e arrondissement

Mairie des 11e et 12e arrondissements - Boulevard Bouyala d’Arnaud, 12e arrondissement

Producteur : Famille Bruna des Alpilles

• Collecte : mercredis 29/04 et 06/05, puis mardis 12/05 et 19/05, de 10h à 12h

• Prise de commande par SMS au 06 98 57 24 35 jusqu’au dimanche au plus

tard (préciser point de collecte + nom de famille + nombre de paniers

souhaité)

• Tarifs : Panier unique d’un montant de 15€

Tarifs : Panier unique 15 euros avec 2 types de fruits + 4 à 5 légumes différents + 1 boîte d’œufs (sous réserve de ponte), soit environ 5 à 7 kg de fruits et légumes par panier.

Composition du panier de la collecte du mercredi 29 avril :

asperges vertes 500 g

courgettes 1kg

carottes 1kg

​- pommes 1kg

6 kiwis

1 botte radis

1 salade

3 oignons

(composition sur marseille.fr)

• Paiement en CB ou en espèces sur place le jour de la collecte.

13e arrondissement

Centre municipal d’animation Saint-Mitre - 40, chemin de Saint-Mitre à Four de

Buze, 13e arrondissement

Producteur : Le Jardin de Jeannot

• Collecte : jeudi de 14h à 16h

• Prise de commande par SMS au 06 87 75 92 68 du vendredi au mardi 18h,

sauf le dimanche (préciser point de collecte + nom de famille + nombre de

paniers souhaité)

• Tarifs : 1 panier à 30€

Composition du panier pour la 1ère semaine :

pomme de terre : 2 kgs

pommes Bicolores Bio : 2 kgs

carottes : 2 kgs

courgettes : 2 kgs

artichauts : 4 pièces

salade : 2 pièces

œufs : boîte de 6

(composition sur marseille.fr)

• Paiement en espèces ou chèque sur place le jour de la collecte.

15e arrondissement

Producteurs : "TGR Primeurs"

Point de collecte : MMA Saint-Louis - 24, avenue du Rove - 13015 Marseille

• Collecte : mardi de 14h à 16h

• Prise de commande par SMS au 06 62 63 49 93. Merci de préciser votre nom de famille, point de collecte, et le panier choisi. Validation de la commande par retour de sms.

1er panier à 15€ (environ 4kgs)

- fraises

- pommes

tomates

- pommes de terre

- 1 oignon

- carottes

- 1 salade

- kiwis

2e panier à 21€ (6 kgs)

fraises et kiwis

pommes ou poires

bottes de radis et pommes de terre

​- courgettes, carottes et tomates

1 bouquet de menthe ou de coriandre

1 botte radis

1 salade

-1 oignon

Règlement : paiement au retrait du panier en espèce ou par carte bancaire

16e arrondissement

Maison des associations de l’Estaque plage - 90, plage de l’Estaque, 16e arrondissement

Producteur : Le Jardin de Jeannot

• Collecte : jeudi de 10h à 12h

• Prise de commande par SMS au 06 87 75 92 68 du vendredi au mardi 18h au

plus tard sauf le dimanche (préciser point de collecte + nom de famille +

nombre de paniers souhaité)

• Tarifs : 1 panier à 30€

Composition du panier pour la 1ère semaine :

pomme de terre : 2 kgs

pommes bicolores Bio : 2 kgs

carottes : 2 kgs

courgettes : 2 kgs

artichauts : 4 pièces

salade : 2 pièces

œufs : boîte de 6

(composition sur marseille.fr)

• Paiement en espèces ou chèque sur place le jour de la collecte.