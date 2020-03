Covid-19. Dispositions prises par la ville de Marseille : gratuité totale du stationnement dans toutes les rues...

Accueil > Aix Marseille > Politique > Covid-19. Dispositions prises par la ville de Marseille : gratuité totale (...)

Photo Hagay Sobol

La ville de Marseille « a adapté son fonctionnement pour protéger la santé de ses habitants dans le contexte épidémique actuel. »

Ainsi, plusieurs équipements municipaux sont actuellement fermés :

● les piscines,

● les gymnases,

● les théâtres,

● les musées,

● les bibliothèques,

● les salles de concert,

● les Archives municipales,

● le Centre municipal de voile,

● le Conservatoire à rayonnement régional de Marseille,

● les centres municipaux d’accueil,

● les lieux d’accueil collectifs de mineurs,

● les marchés forains,

● les parcs et jardins,

● les fermes pédagogiques,

● et tout autre équipement accueillant du public pour les activités de loisir.

● Depuis la décision gouvernementale de fermer les établissements scolaires le 16 mars, les écoles accueillent exclusivement, de 8h20 à 16h30, les enfants des personnels soignants mobilisés face à cette crise sanitaire. Les enfants doivent être munis d’un pique-nique. Pour ce public seulement, six crèches municipales restent également ouvertes de 6h20 à 21 heures et servent, sur place un déjeuner aux enfants : Chave, Mazargues, Saint-Loup, Major, Beaumont et Plan d’Aou.

● Dans la logique de restriction des déplacements décidée par l’État, la municipalité autorise, dès ce mercredi 18 mars, la gratuité totale du stationnement dans toutes les rues marseillaises.

● Les cimetières sont accessibles seulement pour les inhumations. Le cimetière Saint-Pierre sera ouvert de 7h30 à 18h.

● Dans un contexte complexifié encore par la cyberattaque subie par la Ville de Marseille, les bureaux municipaux de proximité restent eux aussi fermés jusqu’à nouvel ordre. Par ailleurs, le centre d’appel Allô Mairie et le standard de la Ville de Marseille sont momentanément indisponibles.

●Enfin, pour participer à la limitation drastique des déplacements, la ville de Marseille a activé son Plan de Continuité d’Activité qui maintient les missions essentielles de service public aux Marseillais et a ainsi, placé son personnel en situation de télétravail à leur domicile.