Covid-19- F1 : Le Grand Prix de France 2020 annulé

© Circuit Paul Ricard

Ce devait être la fête, le 28 juin prochain au Castellet. Car cette troisième édition du Grand Prix de France de formule 1 se doublait de la célébration du 50e anniversaire du circuit Paul Ricard. Jusqu’au dernier moment Eric Boullier, le directeur général du GIP chargé d’organiser la manifestation a étudié, avec ses équipes, les possibilités qui pouvaient garantir la tenue du Grand prix tout en plaçant en priorité absolue la sécurité sanitaire. Mais après les dernières déclaration du Président de la République concernant l’interdiction jusqu’au 15 juillet des manifestations rassemblant un nombreux public, la fermeture des frontières de l’espace Schengen, ainsi que les récentes décisions annoncées par le Gouvernement Français afin de lutter contre la propagation du virus Covid-19, le GIP Grand Prix de France - Le Castellet, soutenant les décisions prises par le Gouvernement, a pris acte de l’impossibilité de maintenir le Grand Prix de France. Pour Eric Boullier : « Compte tenu de l’évolution de la situation liée à la propagation du virus Covid-19, le Grand Prix de France prend acte des décisions annoncées par L’état rendant impossible le maintien de notre événement. Les regards du GIP Grand Prix de France se tournent déjà vers l’été 2021 afin d’offrir à nos spectateurs un événement encore plus inédit au cœur de la Région Sud. » Le Président de la Formule 1 Chase Carey, a déclaré pour sa part : « Nous avons été en contact étroit avec le promoteur français au cours de l’évolution de la situation et, bien qu’il soit décevant pour nos fans et la communauté de la F1 que le Grand Prix de France n’ait pas lieu, nous soutenons pleinement la décision prise par les autorités françaises et espérons être bientôt de retour au Paul Ricard. » Dans un communiqué, le Grand Prix de France de Formule 1 tient à remercier ses clients, l’ensemble des administrateurs de son GIP, le Circuit Paul Ricard, l’ensemble de ses partenaires et des entreprises l’accompagnant dans l’organisation de cet événement. Pour tous les détenteurs de billets du Grand Prix de France 2020, les modalités de remboursement seront précisées prochainement sur le site gpfrance.com. Le organisateurs partagent la déception des spectateurs qui avaient réservé leurs places pour cette édition et s’engage à faciliter le remboursement de chaque billet ainsi que des services annexes commercialisés sur son site (i.e camping, navette, parking). quant à la saison de Formule 1, elle pourrait être lancée le 5 juillet prochain, à huis clos, sur le circuit de Spielberg en Autriche.

La rédaction