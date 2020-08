Accueil > Sports > Covid-19. Football : Peur sur la Ligue 1

Le match OM-Saint-Étienne a été reporté au 17 septembre à 21 heures (Photo illustration Destimed/R.P.)

Après cinq mois d’arrêt des compétitions à cause de la crise sanitaire, les acteurs et les spectateurs du football français étaient heureux de retrouver le chemin des stades. C’est raté à cause de la reprise de la transmission du virus de la Covid-19. L’angoisse et l’incertitude dominent chez les joueurs et les dirigeants des clubs qui doivent suivre un règlement et des consignes médicales stricts afin de ne pas être contaminés par le coronavirus. Depuis la reprise des entraînements, les cas se sont multipliés à Lille, Saint-Étienne, Montpellier, Nantes, Strasbourg, Nîmes, Brest, Nice, Lens, Rennes et Marseille où cinq joueurs ont été testés positifs. La Ligue de Football Professionnel a mis en place une commission Covid qui examine les situations médicales et sanitaires des clubs touchés. « Au-delà de trois ou quatre cas, on est un cluster », précise le Président de cette commission qui transmet ensuite les dossiers à la commission des compétitions. Celle-ci juge si un match doit se jouer ou être annulé. Les joueurs sont testés régulièrement, un protocole sanitaire sévère doit être respecté par les équipes médicales des clubs. Un autre protocole sanitaire concerne le public avec le port du masque obligatoire dans les stades, la mise à disposition de gel hydro-alcoolique et l’espace d’un siège vide entre les spectateurs. La jauge maximale des stades est limitée à 5 000 spectateurs, les Préfets peuvent accorder des dérogations. Jean-Pierre Rivère, Président de l’OGC Nice a préféré jouer la carte de la prudence en décidant que Nice-Lens se jouera dimanche à huis clos. OM-Saint-Étienne, match prévu pour l’ouverture de la saison vendredi dernier, a été reporté au 17 septembre. Jordan Amavi, Valentin Rongier, Maxime Lopez, Steve Mandanda et Dimitri Payet ont été testés positifs. Un entraîneur du centre de formation et plusieurs salariés des services administratifs sont aussi touchés par la Covid 19. L’incertitude concerne aussi les compétitions internationales. Le 27 août, Didier Deschamps doit communiquer la liste des joueurs sélectionnés pour les deux premiers matchs de la Ligue des Nations prévus début septembre. Reporté, l’Euro prévu en juin 2020 se jouera en juin 2021. Le doute planera aussi sur le déroulement de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa. Il faut souhaiter que la menace de ce virus s’éloigne et que le sourire et la bonne humeur reviennent sur les stades.

Gilbert DULAC

Le programme de la 1ère journée

Hier : Bordeaux 0 - Nantes 0, aujourd’hui : Dijon-Angers, Lille-Rennes, demain : Monaco-Reims, Lorient-Strasbourg, Nîmes-Brest, Nice-Lens. Montpellier-Lyon a été reporté au 15 septembre et PSG-Metz se jouera le 16 septembre. OM-Saint-Étienne a été fixé le 17 septembre à 21 heures.